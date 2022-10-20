Решение не прививать своих детей вообще ни от чего из соображений веры едва не стоило многодетной семье жизни ребенка - родители сначала не давали медикам разрешения на переливание крови младенцу, который заразился гемофильной палочкой типа В (HiB). Однако поняв, что ребенок может умереть, они позволили врачам делать свою работу. Теперь родители привили еще двоих своих детей, передает RUS.LSM.lv со ссылкой на программу Латвийского телевидения Panorāma.
Кома и переливание крови. Как лечили младенца без прививки от гемофильной палочки типа B
Когда малыша спасли, врачи Детской клинической университетской больницы (BKUS) стали говорить о том, насколько тяжелым было состояние ребенка. То, что он был инфицирован гемофильной палочкой типа В, врачи установили после тщательного обследования. Пока неизвестно, какие последствия для здоровья будет иметь инфекция.
Ребенок был доставлен в больницу в коме. Родители сообщили медикам, что не вакцинируют детей по религиозным убеждениям. Далее - борьба за жизнь ребенка и с родителями, которые были против лечения. Так, в течение пяти дней родители не разрешали переливать кровь.
Только осознав, что их ребенок может в любой момент умереть, папа и мама наконец позволили врачам сделать свою работу.
В прошлом, когда не было вакцины, дети болели и умирали от этой инфекции. Однако за последние 30 лет медики практически не сталкиваются ней. "Это была одна из самых частых причин смерти детей в возрасте до пяти лет. Но для тех, кто пережил менингит, это была одна из самых распространенных причин умственной отсталости. Речь о менингите, вызванном гемофильной палочкой", - сказала детский инфекционист и педиатр BKUS Даце Завадска.
Родители больного ребенка в реанимации изменили свое мнение о вакцинации.
"Ребенок долго боролся за жизнь… Еще один - младше, его начали вакцинировать, а другой постарше, его тоже [привили]. Один маленький укол мог предотвратить страдания ребенка, и мы еще не знаем, каков будет исход. Жаль, что это происходит таким путем", - отметила врач.
Ребенок в настоящее время проходит лечение в больнице. Завадска добавила, что в Латвии в общей сложности вакцинируют 98% младенцев. Пандемия на это не повлияла.
О том, в каких клинических формах может протекать гемофильная инфекция, RUS TVNET писал тут.
Напомним, в случае опасений за здоровье детей по поводу возможных осложнений от прививок следует проконсультироваться в Центре вакцинации семьи BKUS. Защиту от HiB детям обеспечивает комбинированная вакцина (от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, HiB и гепатита В). Прививки делают в возрасте двух, четырех и шести месяцев, а после - в двухлетнем возрасте.
Если родители не прививали ребенка, с 14 лет он уже может получить вакцину самостоятельно, обратившись к семейному врачу. Привиться от HiB, если это не было сделано в детстве, можно в любом возрасте.
Непривитые люди, контактировавшие с зараженным HiB пациентом, должны пройти профилактический курс лечения антибиотиками.
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