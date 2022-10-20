Кома и переливание крови. Как лечили младенца без прививки от гемофильной палочки типа B

Родители больного ребенка в реанимации изменили свое мнение о вакцинации.

"Ребенок долго боролся за жизнь… Еще один - младше, его начали вакцинировать, а другой постарше, его тоже [привили]. Один маленький укол мог предотвратить страдания ребенка, и мы еще не знаем, каков будет исход. Жаль, что это происходит таким путем", - отметила врач.

Ребенок в настоящее время проходит лечение в больнице. Завадска добавила, что в Латвии в общей сложности вакцинируют 98% младенцев. Пандемия на это не повлияла.

О том, в каких клинических формах может протекать гемофильная инфекция, RUS TVNET писал тут.

Напомним, в случае опасений за здоровье детей по поводу возможных осложнений от прививок следует проконсультироваться в Центре вакцинации семьи BKUS. Защиту от HiB детям обеспечивает комбинированная вакцина (от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, HiB и гепатита В). Прививки делают в возрасте двух, четырех и шести месяцев, а после - в двухлетнем возрасте.

Если родители не прививали ребенка, с 14 лет он уже может получить вакцину самостоятельно, обратившись к семейному врачу. Привиться от HiB, если это не было сделано в детстве, можно в любом возрасте.

Непривитые люди, контактировавшие с зараженным HiB пациентом, должны пройти профилактический курс лечения антибиотиками.