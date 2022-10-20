Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину

ДТП произошло 14 октября в Калужской области. 46-летняя актриса театра и кино Анна Большова на своем автомобиле Audi Q3 стала виновником аварии и сбила женщину. СМИ сообщают, что актриса была трезва и в машине находилась одна.

Анна Большова сама позвонила в полицию, а затем вызвала скорую помощь. Портал StarHit.ru со ссылкой на анонимный источник сообщает, что актриса могла не увидеть в темноте пешехода и случайно наехала на него.

Пострадавшую спасти не удалось. Она умерла на дороге до приезда врачей. Известно, что 31-летняя Олеся Борисенко переходила дорогу, будучи пьяной - экспертиза обнаружила в организме алкоголь. Вероятно, выпившая женщина шла по темной улице и не заметила автомобиль актрисы. Сообщается, что этот участок дороги плохо освещен. Сейчас полиция проверяет состояние машины Большовой, уголовное дело все еще не заведено, пишет Telegram-канал Mash.

Журналисты не сообщают о местонахождении Анны.

Актриса Анна Большова известна своими ролями в театре и кино. Наиболее известные фильмы и сериалы с ее участием - это "Остановка по требованию", "Солдаты", "Презумпция невиновности", "Ангел и демон", "Ермоловы", "Егорь" и другие.