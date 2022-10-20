Фото ⟩ Секретный сейф для меча и другие опции. Уникальный джип от латвийской компании

Dartz Prombron The Dictator Aladeen Edition MMXXII - полное название автомобиля. Эта машина продолжает автомобильную тему, использованную в фильме "Диктатор", который отмечает уже 10-летний юбилей.

Всего построено уже десять машин этого типа. Автомобили созданы на базе модели Mercedes-Maybach GLS AMG. Под капотом расположился двигатель Mercedes-Maybach GLS V8 мощностью 800 лошадиных сил.

Крутящий момент автомобиля достигает 1000 ньютон-метров. Этот автомобиль может разогнаться с 0 км/ч до 100 км/ч за 3,8 секунды.

В обычном варианте машина весит 2,2 тонны, а в бронированном варианте, соответствующем стандарту защиты НАТО STANAG Level II, машина весит 3,1 тонны.

Для отделки салона используется экзотическая кожа и 555 вариантов декора под дерево. Некоторые автомобильные кнопки даже сделаны из настоящего золота. В комплектацию автомобиля также входят различные дополнения - алмазный фильтр для воды, биометрический сейф AK74, сейф для меча, пуленепробиваемый зонт из кожи аллигатора и питона, а также пуленепробиваемый шлем.

В базовой версии машина стоит 750 тысяч евро, а в бронированной - 1,05 миллиона евро.

Галерея: Автомобиль Dartz Prombron The Dictator Aladeen Edition MMXXII