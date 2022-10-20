Видео ⟩ "Подбородок ударился о землю": рижанка провалилась в яму около президентского дворца

Подруга помогла Сабине выбраться. Оказалось, что в яме была закопанная в землю металлическая труба.

"Мы ходили вокруг Рижского замка. Хотели сфотографировать замок с этой стороны. Мы отошли, начали фотографировать, и я упала в эту яму. Там есть металлическая конструкция. Я провалилась левой ногой до паха, а также ударилась подбородком о землю", - рассказала Сабина.

Медики доставили Сабину в больницу, где на ее бедре были обнаружены синяк и ссадина. Жительница Риги утверждает, что в результате удара были повреждены и зубы. Также она говорит, что у нее ухудшилось зрение.

Сабина недоумевает, откуда труба в центре столицы. В том месте, где туристы ходят по траве, чтобы сделать лучшие кадры.

Еще больше ее сбивает с толку вялое действие государственных инстанций. Уже на следующий день Сабина написала в муниципальную полицию заявление о случившемся, но это не способствовало закрытию люка.

Площадь принадлежит Рижской думе, которая передала ее в управление собственному предприятию Rīgas meži. Там утверждают, что до недавнего времени яма была закрыта люком.

На данный момент муниципалитету не очень понятно, с какой целью там зарыта труба. "Это труба диаметром около 30 сантиметров. Мы думаем, что в прошлом она могла быть использована как место для флагштока или для размещения елки. Точно неизвестно, что это за объект", - сообщил программе представитель самоуправления.

Ожидается, что труба будет извлечена из земли в ближайшее время. Сабина ищет знающего специалиста, который помог бы подготовить иск в муниципалитет о возмещении понесенных расходов, а также о возмещении вреда, причиненного здоровью.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu на латышском языке