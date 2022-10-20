Правоохранительные органы Латвии неоднократно получали информацию о возможной незаконной деятельности в Ливанской краевой думе, где в среду, 19 октября, в связи с денежными проектами Европейского Союза (ЕС) проводились обыски. Это признают и бывшие работники самоуправления, и нынешние члены городской думы, но уголовное дело до сих пор не возбуждено, сообщает программа Латвийского телевидения (LTV) Panorāma.
Видео ⟩ Передача: несколько раз сообщалось о возможном мошенничестве в Ливаны
В ходе реализации проекта стоимостью 1,8 млн евро в Ливанском крае в прошлом году был построен производственный ангар. Центральное агентство финансов и договоров (CFLA) подтвердило, что оно приостановило запрос на оплату в размере около одного миллиона евро по проекту. Но это не помешало муниципалитету заключить договор аренды с производителем алюминиевых деталей Die Casting.
Председатель Ливанской краевой думы Андрис Вайводс ("Для развития Латвии") подчеркнул, что ему не известно о каком-либо мошенничестве, которое могло произойти в этом проекте.
"Я действительно все проанализировал, но не могу понять, где я могу быть замешан в этом деле", - сказал он.
Комментируя обыски, Вайводс заявил, что предоставил информацию о действиях предыдущего исполнительного директора.
Бывший исполнительный директор Ливанской краевой думы Улдис Скрейверс заявил программе Panorāma, что "слова Вайводса являются плодом его воображения, посягающим на мои права, мою честь и мое достоинство. Я буду бороться против любого, кто сделает такое заявление".
В прошлом году общества за открытость Delna обратило внимание на информатора, который заявил, что сообщал о подозрениях в незаконной деятельности в Ливанском крае. Точнее, о нарушениях в старых закупочных процедурах, а также о конфликте интересов.
"На мой взгляд, решающим было то, что проект финансировался из европейских фондов. Следовательно, и надзор за ним с европейской стороны был более строгим. Именно поэтому это и привело к такой ситуации", - сообщает Криста Асмуса, юридический консультант общества Delna.
RUS TVNET уже сообщал, что Европейская прокуратура (EPPO) расследует возможное хищение средств ЕС на сумму 1,8 млн евро, связанное с проектами строительства производственной инфраструктуры в городе Ливаны, и сегодня в сотрудничестве с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) были проведены обыски как в Ливанской краевой думе, так и в частной собственности председателя думы, подтвердил агентству LETA представитель Латвии в Европейской прокуратуре, прокурор Гатис Доникс.
Расследование шло давно, но сейчас оно вступило в фазу, когда может стать достоянием общественности.
В настоящее время ни одно должностное лицо не задержано и ни одно должностное лицо не получило процессуального статуса. Прокурор заверил, что "время покажет", будут ли по делу подозреваемые. "Полученные доказательства будут проанализированы и сделаны выводы, и я думаю, что мы не останемся без подозреваемых", - сказал Доникс.
Об обыске в краевой думе агентству LETA сообщил и сам Вайводс. На вопрос об обыске в его доме Вайводс сказал, что ничего об этом не знает, так как сегодня был не дома, а на работе.
Видео: Сюжет программы Panorāma на латышском языке
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