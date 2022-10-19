Европейская прокуратура провела обыск в доме мэра Ливаны

Европейская прокуратура (EPPO) расследует возможное хищение средств ЕС на сумму 1,8 млн евро, связанное с проектами строительства производственной инфраструктуры в городе Ливаны, и сегодня в сотрудничестве с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) были проведены обыски как в Ливанской краевой думе, так и в частной собственности председателя думы, подтвердил агентству LETA представитель Латвии в Европейской прокуратуре, прокурор Гатис Доникс.

Расследование шло давно, но сейчас оно вступило в фазу, когда может стать достоянием общественности.

В настоящее время ни одно должностное лицо не задержано и ни одно должностное лицо не получило процессуального статуса. Прокурор заверил, что "время покажет", будут ли по делу подозреваемые. "Полученные доказательства будут проанализированы и сделаны выводы, и я думаю, что мы не останемся без подозреваемых", - сказал Доникс.