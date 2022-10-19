В связи с расследованием возможного хищения средств ЕС в размере 1,8 млн евро в среду был проведен обыск в частной собственности председателя Ливанской краевой думы Андриса Вайводса ("Для развития Латвии").
Европейская прокуратура провела обыск в доме мэра Ливаны
Европейская прокуратура (EPPO) расследует возможное хищение средств ЕС на сумму 1,8 млн евро, связанное с проектами строительства производственной инфраструктуры в городе Ливаны, и сегодня в сотрудничестве с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) были проведены обыски как в Ливанской краевой думе, так и в частной собственности председателя думы, подтвердил агентству LETA представитель Латвии в Европейской прокуратуре, прокурор Гатис Доникс.
Расследование шло давно, но сейчас оно вступило в фазу, когда может стать достоянием общественности.
В настоящее время ни одно должностное лицо не задержано и ни одно должностное лицо не получило процессуального статуса. Прокурор заверил, что "время покажет", будут ли по делу подозреваемые. "Полученные доказательства будут проанализированы и сделаны выводы, и я думаю, что мы не останемся без подозреваемых", - сказал Доникс.
Об обыске в краевой думе агентству LETA сообщил и сам Вайводс. На вопрос об обыске в его доме Вайводс сказал, что ничего об этом не знает, так как сегодня был не дома, а на работе.
По словам Вайводса, расследование может быть связано с какими-то действиями предыдущего исполнительного директора думы. Более подробных комментариев он не дал.
В KNAB подтвердили, что бюро помогало EPPO, но, поскольку процесс ведет EPPO, KNAB не правомочно предоставлять более подробную информацию.
Доникс сообщил, что EPPO возбудила более 20 дел, связанных с Латвией. По двум делам уже вынесены судебные решения, по нескольким делам возмещен ущерб.
В Центральном агентстве по финансам и договорам (CFLA) агентству LETA сообщили, что CFLA в курсе расследования и оказывает всю необходимую поддержку правоохранительным органам. На данном этапе расследования CFLA не может предоставить более подробную информацию о проекте, так как это входит в компетенцию EPPO.
С 1 июня прошлого года EPPO начала практическую работу, целью которой является защита финансовых интересов Евросоюза. Прокуратура отвечает за расследование, уголовное преследование и судебное расследование преступлений, затрагивающих финансовые интересы ЕС.
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