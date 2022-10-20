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"Мы этого точно не заказывали": Зеленский о взрыве на Крымском мосту

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"Мы этого точно не заказывали": Зеленский о взрыве на Крымском мосту
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Горящий Крымский мост
Горящий Крымский мост Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не причастен ко взрыву на Крымском мосту, совершенному 8 октября. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CTV News.

"Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно", - сказал Зеленский.

После чего уточнил, что  взрыв мог стать следствием внутренней борьбы между вооруженными силами РФ и российскими спецслужбами.

"У них есть серьезные отношения между военными и их спецслужбами, разведкой. Там много вертикалей власти. Это большая система. В Советском Союзе это был КГБ. Сегодня она состоит из нескольких веток, постоянно решающих, кто из них главный", - сказал президент Украины. 

Слова Зеленского были первым официальным комментарием украинских властей по поводу взрыва на Крымском мосту.

Напомним, что взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Владимир Путин назвал его терактом против критически важной инфраструктуры России и обвинил в его организации украинские спецслужбы.

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