Что такое ТЭЦ и ТЭС и почему Россия хочет уничтожить их в Украине

Кроме того, следует заметить, что построенные в советские времена теплоэлектростанции - это довольно прочные объекты, которые непросто полностью разрушить даже ракетными обстрелами.

Однако эксперты считают, что российские удары призваны решить другую задачу. Это не столько разрушение, сколько "пристрелка".

Такие же ракетные удары по украинским ТЭЦ, но уже во время отопительного сезона, могут привести к более катастрофическим последствиям, чем несколько часов без света.

"Если будут разрушены ТЭЦ, когда на улице минус 10-15 градусов, то существует опасность выхода из строя всей трубопроводной системы, которая транспортирует теплоноситель от этой станции к потребителю", - говорит Рябцев.

"Если замерзнет вода в этих трубах, она просто разорвет трубы, восстановить ее будет невозможно, - отмечает он и напоминает такой случай в украинской истории. - Была такая проблема в Алчевске (в январе 2006 года, - Ред.), когда из-за выхода из строя ТЭЦ полностью была разрушена система централизованного теплоснабжения. Она просто самоликвидировалась. Это очень опасно".

Отопительный сезон в столице должен начаться уже 20 октября. "Решение о старте сезона мы приняли, исходя прежде всего из погодных условий - постепенное похолодание и низкая температура ночью", - пояснил мэр Виталий Кличко.