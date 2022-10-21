В Гризинькалнсе после аварии автомобиль врезался в забор детского сада

Водитель Mercedes ехала по улице Звайгжню прямо, однако водитель Volkswagen Passat не соблюла знак "уступи дорогу" и врезалась в бок Mercedes.

Очевидцы аварии, которые живут рядом с местом ДТП, рассказали, что шум был очень сильным.

"Был сильный удар, вышел на улицу, увидел, что сильно столкнулись две машины. Слава богу, все живы! Все вышли из машин, все здоровы, не нужно было вызывать медиков", - рассказал местный житель.

К счастью, в момент ДТП на тротуаре не было пешеходов. Кроме того, в результате удачного совпадения на площадке детсада не играли дети, для которых точно бы стало большим переживанием увидеть, как Mercedes после удара влетает в забор учреждения.

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