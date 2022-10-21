Видео ⟩ Верка Сердючка прокричала на концерте "Путин, чтоб ты ..."

Во время выступления в Кракове Верка Сердючка начала кричать "Путин, чтоб ты сдох! Аминь".

Поляки подхватили эту кричалку, поддержала артистку и ее сценическая "мама" Инна Белоконь. После этого зал стал громко аплодировать.

С начала военного вторжения РФ на территорию Украины артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, оставался в Киеве. Он регулярно дает интервью, ведет информационную войну и выступает на благотворительных концертах в поддержку своей родины.

Напомним, 17 сентября Верка Сердючка со своим коллективом отыграла в Риге первый концерт благотворительного тура в поддержку Украины.

Как это было: