Популярная украинская артистка Верка Сердючка (наст. имя - Андрей Данилко) находится в Польше, где дает благотворительные концерты. На одном из них она прокричала прямо со сцены обращение к президенту РФ Владимиру Путину.
Видео ⟩ Верка Сердючка прокричала на концерте "Путин, чтоб ты ..."
Верка Сердючка прокричала на концерте "Путин, чтоб ты ..."
Во время выступления в Кракове Верка Сердючка начала кричать "Путин, чтоб ты сдох! Аминь".
Поляки подхватили эту кричалку, поддержала артистку и ее сценическая "мама" Инна Белоконь. После этого зал стал громко аплодировать.
С начала военного вторжения РФ на территорию Украины артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, оставался в Киеве. Он регулярно дает интервью, ведет информационную войну и выступает на благотворительных концертах в поддержку своей родины.
Напомним, 17 сентября Верка Сердючка со своим коллективом отыграла в Риге первый концерт благотворительного тура в поддержку Украины.
Как это было:
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