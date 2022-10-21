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Видео ⟩ Верка Сердючка прокричала на концерте "Путин, чтоб ты ..."

rus.tvnet.lv
Верка Сердючка прокричала на концерте "Путин, чтоб ты ..."
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Концерт Верки Сердючки в Wondersala, 17.09.2022
Концерт Верки Сердючки в Wondersala, 17.09.2022 Фото: Elizabete Ronija Dreimane/TVNET

Популярная украинская артистка Верка Сердючка (наст. имя - Андрей Данилко) находится в Польше, где дает благотворительные концерты. На одном из них она прокричала прямо со сцены обращение к президенту РФ Владимиру Путину. 

Во время выступления в Кракове Верка Сердючка начала кричать "Путин, чтоб ты сдох! Аминь".

Поляки подхватили эту кричалку, поддержала артистку и ее сценическая "мама" Инна Белоконь. После этого зал стал громко аплодировать.

С начала военного вторжения РФ на территорию Украины артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, оставался в Киеве. Он регулярно дает интервью, ведет информационную войну и выступает на благотворительных концертах в поддержку своей родины.

Напомним, 17 сентября Верка Сердючка со своим коллективом отыграла в Риге первый концерт благотворительного тура в поддержку Украины.

Как это было: 

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