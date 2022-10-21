Фото и видео ⟩ В Бауске открылся "Парк ужасов"

Скульптуры расположены по всему парку, многие будут интересны детям, но есть и особо пугающие объекты - для взрослых. Парк открылся 18 октября и будет работать до 5 ноября. Как советует хозяйка парка Агнесе Аболкална, будет интереснее, если вы посетите его, когда начнет темнеть или уже в темное время суток, потому что тогда все будет выглядеть еще более жутко.