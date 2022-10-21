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Фото и видео ⟩ В Бауске открылся "Парк ужасов"

rus.tvnet.lv
В Бауске открылся "Парк ужасов"
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Объекты в "Парке ужасов" в Бауске
Объекты в "Парке ужасов" в Бауске Фото: facebook/heloviniBauska/

Многие, кто в последние недели проезжал мимо развалин Бауского замка, задавались вопросом, что происходит в парке замка. На этой неделе, в преддверии праздника Хэллоуин, там открыл свои двери грандиозный "Парк ужасов" с более чем 250 страшными объектами, сообщает TV3. 

Скульптуры расположены по всему парку, многие будут интересны детям, но есть и особо пугающие объекты - для взрослых. Парк открылся 18 октября и будет работать до 5 ноября. Как советует хозяйка парка Агнесе Аболкална, будет интереснее, если вы посетите его, когда начнет темнеть или уже в темное время суток, потому что тогда все будет выглядеть еще более жутко.

Аболкална отмечает, что вход для детей до шести лет и людей с инвалидностью бесплатный. В свою очередь, цена билета для взрослых составляет 8 евро, а для детей старше шести лет - 4 евро. 

29 октября в парке Бауского замка пройдет огненное шоу, а 5 ноября с концертом выступит латвийская группа Dzelzs vilks. Во время мероприятий цена билета составит 12 евро. 

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