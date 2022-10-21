Ринкевич: россиянам при продлении ВНЖ будут задавать вопрос "Чей Крым?"

По словам министра,

россияне, решившие покинуть Россию после объявления "частичной" мобилизации, "не против войны, которую Россия ведет в Украине, а против мобилизации, и это большая разница".

"Знаете, меня не убеждает аргумент, что в России ситуацию зажали так, что никто не может выйти на улицы. Если это сто, двести, тысяча граждан - да. Но, по нашим данным, сейчас уезжают десятки тысяч человек. Почему мы должны их принимать? Для нас это в том числе вопрос безопасности", - сказал Ринкевич.

Также министр сообщил, что Латвия планирует проверять всех граждан России, которые живут в стране на временной или постоянной основе, а части из них после подобных проверок, возможно, не продлят ВНЖ. Министр не исключил, что при продлении ВНЖ гражданам России будут задавать вопросы: "Чей Крым? Что происходит в Украине?", чтобы выяснить их политические взгляды.

Сейчас, по данным "Настоящего времени", ВНЖ в Латвии имеют около 10 тысяч граждан России.

RUS TVNET совсем недавно писал об ужесточении условий выдачи временных ВНЖ для граждан России и Беларуси и о том, что нужно об этом знать, а также о необходимости знания латышского языка для продления латвийского ВНЖ тем, кто , сменил паспорт Латвии на российский.