"Водитель ударил мою дочь по губе". В полиции объясняют, почему не начат процесс

Каспарс написал в Twitter, что летом катался на велосипеде, а его дочь была в детском кресле. Водитель якобы пошел на таран велосипедиста и резко затормозил перед ним. После чего вышел из машины, ударил и велосипедиста, и его дочь, которой задел губу.

Каспарс поговорил со свидетелем и обменялся контактной информацией. Вызвали полицию и отправились в медучреждение, чтобы зафиксировать травмы, получив протоколы. Государственная полиция подтверждает, что они выезжали на место происшествия 5 июля.

Позже Каспарс вместе с дочерью отправился в полицию, чтобы написать заявление. "Через некоторое время меня пригласили для дачи показаний по поводу случившегося. Но в полиции отказали в возбуждении административного дела, так как в отношении меня или моей дочери не было констатировно физического или эмоционального насилия", - пишет мужчина.

Полиция поясняет, что "между полученными фактами, обстоятельствами и показаниями были обнаружены противоречия и несоответствия, в связи с чем было принято решение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении".