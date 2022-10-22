Каспарс поделился в своем Twitter конфликтной ситуацией, случившейся летом, в которой пострадал маленький ребенок. Якобы в Риге из машины вышел агрессивный мужчина и ударил его и ребенка. Хотя травмы и объяснения свидетеля и водителя были зафиксированы, Государственная полиция не возбудила дело об административном правонарушении. В полиции рассказали почему.
"Водитель ударил мою дочь по губе". В полиции объясняют, почему не начат процесс
Каспарс написал в Twitter, что летом катался на велосипеде, а его дочь была в детском кресле. Водитель якобы пошел на таран велосипедиста и резко затормозил перед ним. После чего вышел из машины, ударил и велосипедиста, и его дочь, которой задел губу.
Каспарс поговорил со свидетелем и обменялся контактной информацией. Вызвали полицию и отправились в медучреждение, чтобы зафиксировать травмы, получив протоколы. Государственная полиция подтверждает, что они выезжали на место происшествия 5 июля.
Позже Каспарс вместе с дочерью отправился в полицию, чтобы написать заявление. "Через некоторое время меня пригласили для дачи показаний по поводу случившегося. Но в полиции отказали в возбуждении административного дела, так как в отношении меня или моей дочери не было констатировно физического или эмоционального насилия", - пишет мужчина.
Полиция поясняет, что "между полученными фактами, обстоятельствами и показаниями были обнаружены противоречия и несоответствия, в связи с чем было принято решение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении".
"5 июля в Государственную полицию поступила информация о конфликтной ситуации между двумя людьми возле торгового центра на улице Азенес. На место происшествия прибыла полиция, где звонивший объяснил полицейским ситуацию на дороге. Был взаимный конфликт, в результате которого у одной из вовлеченных сторон мог пострадать малолетний ребенок. Сотрудники полиции предлагали вызвать на место медицинскую помощь, но пострадавший отказался.
Немедленно было начато расследование, также был допрошен свидетель происшествия. Через несколько дней в полицию поступило официальное заявление от отца несовершеннолетнего ребенка с просьбой дать оценку действиям другого мужчины, провести превентивные беседы и привлечь его к ответственности за физическое и эмоциональное воздействие на ребенка.
В ходе расследования были выяснены все обстоятельства происшествия, в том числе причина конфликта, получены объяснения заявителя, свидетеля и водителя автомобиля. Медицинское заключение на ребенка, полученное из лечебного учреждения, также было принято во внимание.
Сам заявитель не обращался за медицинской помощью в связи с возможными телесными повреждениями.
Между полученными фактами, обстоятельствами и показаниями были обнаружены противоречия и несоответствия.
После оценки всей имеющейся у полиции информации и показаний факт физического и эмоционального воздействия на ребенка не подтвердился.
Следовательно, было принято решение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, о чем заявитель также был уведомлен.
Сотрудники правоохранительных органов провели с другим участником конфликта профилактическую беседу о соблюдении норм поведения в общественном месте", - поясняют ситуацию в полиции.
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