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Борис Джонсон прервал отпуск в Доминикане, чтобы побороться за пост премьера

rus.tvnet.lv
Борис Джонсон прервал отпуск в Доминикане, чтобы побороться за пост премьера
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Самолет, на котором летел Борис Джоносон
Самолет, на котором летел Борис Джоносон Фото: Flightradar24/"Twitter"

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был замечен на рейсе авиакомпании British Airways из Доминиканской Республики в Лондон, сообщает издание The Guardian.

СМИ сообщают, что он сидит в экономическом классе со своей женой Кэрри и их детьми. Он прибыл в Лондон около 10:30 утра, 22 октября.

Также зарубежные СМИ сообщают, что Борис Джонсон прервал свой отпуск, поскольку готов снова побороться за пост премьер-министра после отставки Лиз Трасс.

RUS TVNET уже сообщал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, вероятно, снова будет баллотироваться на пост главы правительства после отставки Лиз Трасс.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о своей отставке в четверг, 20 октября, Лиз Трасс проработала на посту премьер-министра Великобритании 45 дней - это самый короткий срок пребывания на посту британского премьер-министра до его заявления о своей отставке.

До Трасс премьер-министром с самым коротким сроком службы был Джордж Каннинг, который пробыл на этом посту 119 дней до своей смерти в 1827 году. Проблемы у Лиз Трасс начались, когда 23 сентября канцлер Квази Квартенг обнародовал новый мини-бюджет, не на шутку переполошивший финансовые рынки

Как сообщает The Times, Джонсон считает возможным вернуться на пост лидера Консервативной партии и в кресло премьер-министра. По его словам, это было бы в интересах страны.

Несколько депутатов-консерваторов уже предложили ему заменить Трасс.

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