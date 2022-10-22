Борис Джонсон прервал отпуск в Доминикане, чтобы побороться за пост премьера

СМИ сообщают, что он сидит в экономическом классе со своей женой Кэрри и их детьми. Он прибыл в Лондон около 10:30 утра, 22 октября.

Также зарубежные СМИ сообщают, что Борис Джонсон прервал свой отпуск, поскольку готов снова побороться за пост премьер-министра после отставки Лиз Трасс.

With @SkyNews reporting that Boris Johnson is returning to the UK aboard the #BA2156, this may well be the first time followers of British politics have tracked someone back to the UK to possibly take a job, rather than lose one.https://t.co/9CRtRwiZ2O pic.twitter.com/fvnXrpQDyF — Flightradar24 (@flightradar24) October 22, 2022

RUS TVNET уже сообщал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, вероятно, снова будет баллотироваться на пост главы правительства после отставки Лиз Трасс.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о своей отставке в четверг, 20 октября, Лиз Трасс проработала на посту премьер-министра Великобритании 45 дней - это самый короткий срок пребывания на посту британского премьер-министра до его заявления о своей отставке.

До Трасс премьер-министром с самым коротким сроком службы был Джордж Каннинг, который пробыл на этом посту 119 дней до своей смерти в 1827 году. Проблемы у Лиз Трасс начались, когда 23 сентября канцлер Квази Квартенг обнародовал новый мини-бюджет, не на шутку переполошивший финансовые рынки

Как сообщает The Times, Джонсон считает возможным вернуться на пост лидера Консервативной партии и в кресло премьер-министра. По его словам, это было бы в интересах страны.

Несколько депутатов-консерваторов уже предложили ему заменить Трасс.