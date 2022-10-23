Си Цзиньпин переизбран на посту генсека ЦК КПК

Премьера Госсовета, 67-летнего Ли Кэцяна, который уйдет в отставку в марте 2023 года, нет в составе Политбюро.

Среди старых членов - секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи и председатель ЦК КПК по руководству деятельностью в области укрепления духовной культуры Ван Хунин.

Впервые в числе членов - помимо Ли Цяна - глава парткома провинции КПК Гуандун Ли Си, глава Пекинского горкома КПК Цай Ци и начальник Канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян. Кроме того, впервые за 25 лет в Политбюро нет женщин.

Ху Цзиньтао - неожиданно вывели с трибуны на закрытии 20-го съезда

Накануне, 22 октября, бывшего лидера Коммунистической партии Китая (КПК) и предшественника Си Циньпина на посту председателя КНР - 79-летнего Ху Цзиньтао - неожиданно вывели с трибуны на закрытии 20-го съезда КПК в Доме народных собраний в Пекине.

К экс-председателю КНР подошел сначала один, а затем и второй сотрудник в медицинских масках и гражданской одежде. Ху Цзиньтао попытался заговорить с Си Циньпином и с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Потом он все же встал с места и, проходя мимо Си, попробовал коснуться его плеча и снова обратить на себя внимание.

Причин произошедшего официально не объяснили. Ху Цзиньтао выступает за модель "коллективного" руководства с представителями различных фракций и с ограничениями по возрасту и срокам.