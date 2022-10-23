За 10 лет количество латышей в Латвии уменьшилось, но доля в обществе - выросла

В начале этого года в Латвии проживало 1 182 000 латышей. С 2011 года количество латышей в Латвии уменьшилось на 74 300 человек.

С другой стороны, если в 2011 году латыши составляли 60,5% всего населения Латвии, то в этом году доля латышей достигла 63%.

По данным Центрального статистического управления, национальный состав населения существенно различается по регионам и городам страны.

На начало 2022 года в Риге, Даугавпилсе и Резекне латыши составляли менее половины населения.

В Даугавпилсе латышей было 20,9%. С другой стороны, самая большая доля латышей была в Валмиере - 85,4%.

Среди регионов наибольшая доля латышей была в Видземе - 87,9%, а наименьшая - в Латгале, 46,5%.

Доля русских в Латвии на начало этого года составляла 24,2%, белорусов - 3,1%, украинцев - 2,2%, поляков - 1,9%, литовцев - 1,1%.

Доля жителей других национальностей в сумме составляет 4,5%.

Средний возраст латышей - 40,5 лет, русских - 48,4 года, белорусов - 56,4 года, украинцев - 53,4 года, поляков - 52,1 года, литовцев - 52,1 года.

На начало 2022 года самый высокий средний возраст в Латвии был у евреев - 57,3 года, а самый низкий средний возраст - у индийцев, 27 лет.