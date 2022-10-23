Беременную Ольгу Орлову ограбили в Милане

Ольга Орлова отправилась супругом в Милан. Заранее зная, что российские карты в Италии не работают, звезда сняла наличные. Но в какой-то момент обнаружила, что денег в сумке нет. Внушительная сумма досталась ворам.

"Ужин, погода была прекрасная. Мы решили не брать такси, а прогуляться пешком до ресторана. Путь лежал через Дуомскую площадь, и мы, любуясь красотой собора, добрались до ресторана. Поужинали, принесли счет. Я открыла сумочку и поняла, что там нет денег. Все наши наличные до копейки достались ворам. Не надо рассказывать, что российские карты здесь не работают, поэтому приходится летать с кэшем. Это была большая сумма, и мое расстройство было очень большим. Но тут винить, кроме меня, некого. Сама прозевала, отвлеклась, за что поплатилась", - рассказа Ольга Орлова.

Неудачи продолжили преследовать звезду. По приезде в Баку, где должна была совершиться пересадка на рейс в Москву, выяснилось, что ее багаж был потерян.т В чемодане остались нужные Ольге лекарства и уколы в живот: "Приземлились в аэропорту. думаю, мол, все будет хорошо, ага, конечно! Багаж наш утерян, два часа поисков ничего не дали. Самое обидное, что там мои уколы в живот и лекарства, без которых я не могу... Ну как так-то?!".

Ольга Орлова подробно не рассказывает как проходит беременность. Не раскрывает звезды и дату родов.

Напомним, Ольга Орлова была замужем за бизнесменом Александром Кармановым. В 2001 году у них родился сын Артем. В сентябре 2021 года телеведущая вышла замуж во второй раз - за предпринимателя по имени Валерий, который старше ее на 10 лет.

Фото: http://instagram.com/olgaorlova1311