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Скончался основатель Red Bull Дитрих Матешиц

rus.tvnet.lv
Скончался основатель Red Bull Дитрих Матешиц
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Основатель Red Bull Дитрих Матешиц
Основатель Red Bull Дитрих Матешиц Фото: picture alliance / SvenSimon/SCANPIX

Владелец производителя энергетических напитков Red Bull, основатель команды чемпионата Формулы-1 (F-1) и спортивной империи Дитрих Матешиц скончался в субботу, 22 октября, в возрасте 78 лет, сообщила компания.

Red Bull выразил сожаление в связи со смертью австрийского миллиардера и "благодарность за то, что он сделал".

Кристиан Хорнер, глава команды Формулы-1 Red Bull, охарактеризовал Матешица, как страстного поклонника спорта и "основу всего, что мы делаем".

Матешиц был "человеком с видением, сильным характером и никогда не боялся следовать своей мечте, как он это делал здесь, в F-1", - сказал Хорнер.

Об обстоятельствах смерти Матешица не сообщается, но ранее СМИ писали о том, что у него был обнаружен рак.

О личной жизни Матешица мало что известно - бизнесмен никогда не был официально женат, но в 1993 году у него родился сын Марк.

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