Скончался основатель Red Bull Дитрих Матешиц

Red Bull выразил сожаление в связи со смертью австрийского миллиардера и "благодарность за то, что он сделал".

Кристиан Хорнер, глава команды Формулы-1 Red Bull, охарактеризовал Матешица, как страстного поклонника спорта и "основу всего, что мы делаем".

Матешиц был "человеком с видением, сильным характером и никогда не боялся следовать своей мечте, как он это делал здесь, в F-1", - сказал Хорнер.

Об обстоятельствах смерти Матешица не сообщается, но ранее СМИ писали о том, что у него был обнаружен рак.

О личной жизни Матешица мало что известно - бизнесмен никогда не был официально женат, но в 1993 году у него родился сын Марк.