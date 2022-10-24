Борис Джонсон отказался бороться за пост премьера

BBC отмечает, что Сунак с большой вероятностью займет опустевшее кресло председателя Консервативной партии без какой-либо борьбы - его кандидатура набрала голоса как минимум 157 депутатов, в то время как Мордонт ранее публично поддержали лишь 25 человек.

Согласно регламенту выборов лидера правящей партии в Британии, на эту должность могут претендовать лишь те, кто набрал более 100 голосов поддержки однопартийцев. В случае текущей кампании это должно произойти не позднее 14.00 24 октября, и Мордонт может попросту не успеть преодолеть требуемый барьер.

Лиз Трасс - самый недолговечный глава британского правительства

Летом Трасс одержала верх во внутрипартийной борьбе консерваторов, благодаря тому что была любимицей правового крыла партии - среди прочего, она обошла и Сунака, которого критиковали за "отдаленность от народа" даже больше, чем Джонсона.