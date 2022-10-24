В Латвии выросло количество заключенных браков

Увеличение числа зарегистрированных браков произошло благодаря частичной отмене ограничений из-за пандемии Covid-19.

В прошлом году на 1000 жителей приходилось шесть браков по сравнению с 5,6 в 2020 году, но этот показатель еще не достиг уровня до пандемии - в 2019 году на 1000 жителей заключалось 6,7 браков.

С каждым годом уменьшается количество браков в младших возрастных группах. Среди заключивших в 2021 году брак 5,2% мужчин и 11,7% женщин были моложе 24 лет, тогда как в 2000 году - соответственно 30,5% и 44,9%. Продолжает сокращаться число вступивших в брак людей в возрасте до 19 лет - в 2021 году в брак вступили 26 мужчин и 109 женщин этой возрастной группы.

Средний возраст мужчин при вступлении в первый брак составлял 33,3 года, средний возраст женщин - 31,2 года, что почти на семь лет больше, чем в 2000 году.

В 82,4% случаев латыши вступали в брак с представителями своей национальности. За последние десять лет удельный вес таких браков увеличился на 3,1% - в 2010 году он составлял 79,3%. Удельный вес браков граждан и неграждан Латвии с гражданами других стран существенно не изменился - в 2021 году доля таких браков составляла 3,6%, в 2020 году - 3,5%.

Количество первых браков в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилось на 6,9%, а количество повторных браков - на 0,8%. В показателях повторных браков нет существенных гендерных различий - в 2021 году 31% мужчин и 32% женщин вступили в повторный брак.

По-прежнему большинство браков (89,9%) было зарегистрировано в ЗАГСах.

В прошлом году в брак вступили 811 мужчин и 581 женщина в возрасте 60 лет и старше по сравнению с 882 мужчинами и 660 женщинами годом ранее.

В 2016-2019 годах уровень разводов в Латвии составлял 3,1 на 1000 жителей, а в 2021 году этот показатель снизился до 2,5.