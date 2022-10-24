На этой неделе в шоу Vakariņš ar savējiem в гости к латвийским семьям отправятся лектор и тренер-вдохновитель Иева Адамс, мультихудожник Хорен Сталбе и исследователь природы Ингмар Лидака, который уже какое-то время не появляется на телеэкранах. Лидака, наконец, рассказал о своей легендарной фразе "Aizver muti!".
Лидака наконец рассказал о своей легендарной фразе "Aizver muti!"
Ингмар Лидака известен в латвийском обществе не только тем, что много лет работал управляющим Национальным зоопарком. Сказав один раз с трибуны Сейма фразу ''Aizver muti!'' ("Закрой рот!"), бывший политик стал популярным как никогда.
Ингмар рассказал, что он думает о своем высказывании сейчас:
"Я не особо рад, что это высказывание осталось в воспоминаниях и может быть подавило все остальное хорошее, что я сделал.
Довольно смешно было бы просидеть в Сейме 11 лет и лишь однажды сказать "Закрой рот!".
Вспоминая события рокового дня, Лидака рассказал: "В тот раз была попытка оспорить обязательность вывешивания государственного флага. Получилось так, что все операторы ушли, задержался только оператор Латвийского телевидения, и в момент, когда я взошел на трибуну, он единственный включил камеру. На следующий день мне уже начали поступать звонки с просьбой разрешить печатать мое лицо на майках и куртках".
Напомним, Ингмар Лидака - один из политиков, который был избран в 14-й Сейм.
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