Лидака наконец рассказал о своей легендарной фразе "Aizver muti!"

Ингмар Лидака известен в латвийском обществе не только тем, что много лет работал управляющим Национальным зоопарком. Сказав один раз с трибуны Сейма фразу ''Aizver muti!'' ("Закрой рот!"), бывший политик стал популярным как никогда.

Ингмар рассказал, что он думает о своем высказывании сейчас:

"Я не особо рад, что это высказывание осталось в воспоминаниях и может быть подавило все остальное хорошее, что я сделал.

Довольно смешно было бы просидеть в Сейме 11 лет и лишь однажды сказать "Закрой рот!".

Вспоминая события рокового дня, Лидака рассказал: "В тот раз была попытка оспорить обязательность вывешивания государственного флага. Получилось так, что все операторы ушли, задержался только оператор Латвийского телевидения, и в момент, когда я взошел на трибуну, он единственный включил камеру. На следующий день мне уже начали поступать звонки с просьбой разрешить печатать мое лицо на майках и куртках".

Напомним, Ингмар Лидака - один из политиков, который был избран в 14-й Сейм.

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