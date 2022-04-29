"Простите, что я не выдержал". Ингмар Лидака покидает Рижский зоопарк

Причин своего ухода Лидака не разъяснил и только добавил, что "сейчас время для молодых и профессионалов". К публикации он добавил гимн зоопарка. "И, как говорится, если уходить, то с музыкой!" - написал он.

"Монтировал это видео и думал - ну спойте, друзья, эту немного сентиментальную душещипательную песенку! Когда зарплаты мало, работы много, когда кажется, что все плохо. Это моя работа. Зоопарк - это не пустяк. (...) И простите, что я не выдержал!" - написал Лидака.

Видео: Гимн Рижского национального зоопарка (на латышском языке)

Лидака был связан с работой Рижского зоопарка в течение 32 лет, но с перерывами - в феврале 2020 года его уволили из правления SIA Rīgas Nacionālais zoologiskais dārzs. Лидака взял на себя управление зоопарком в марте 2018 года. В 2006-м он объявил, что больше не будет выполнять обязанности начальника отдела образования и информации зоопарка, так как начнет работать депутатом в 9-м Сейме.