Tet: этот год для Латвии стал рекордным по количеству кибератак

В течение этого же периода Tet заблокировал более 131 370 электронных писем, содержащих вирусы или ссылки на вирусосодержащие веб-сайты. Это примерно на 30% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Почти 70% всех полученных писем были классифицированы как спам.

"Сентябрь и октябрь можно охарактеризовать как более спокойные месяцы для киберпространства Латвии по сравнению с более ранним периодом, так как количество DDoS-атак значительно уменьшилось, что можно объяснить мобилизацией в России. Однако это не значит, что можно расслабляться, потому что ситуация может резко измениться, как это было весной, когда после "затишья" началась волна атак", - говорит Дмитрий Никитин, технический директор и член правления Tet. До сих пор Латвии удавалось успешно отражать атаки, что подтверждает CERT.LV, подчеркивая, что мы все равно должны быть бдительными.