В 2022 году компания Tet выявила более 1429 DDoS-атак (отказ в обслуживании), нацеленных на государственные учреждения, критическую инфраструктуру и предприятия. 275 из них были особо опасными. Кибератаки носили волнообразный характер и достигли пика в мае и августе этого года, что в основном было связано с принятием Латвией политических решений по поддержке Украины.
Tet: этот год для Латвии стал рекордным по количеству кибератак
В течение этого же периода Tet заблокировал более 131 370 электронных писем, содержащих вирусы или ссылки на вирусосодержащие веб-сайты. Это примерно на 30% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Почти 70% всех полученных писем были классифицированы как спам.
"Сентябрь и октябрь можно охарактеризовать как более спокойные месяцы для киберпространства Латвии по сравнению с более ранним периодом, так как количество DDoS-атак значительно уменьшилось, что можно объяснить мобилизацией в России. Однако это не значит, что можно расслабляться, потому что ситуация может резко измениться, как это было весной, когда после "затишья" началась волна атак", - говорит Дмитрий Никитин, технический директор и член правления Tet. До сих пор Латвии удавалось успешно отражать атаки, что подтверждает CERT.LV, подчеркивая, что мы все равно должны быть бдительными.
"Прошло почти 8 месяцев с начала вторжения России в Украину, и влияние этой войны отразилось и на киберпространстве Латвии, и других европейских стран. Как государство, мы успешно выдержали период наиболее интенсивных в истории Латвии атак типа "отказ в обслуживании" (DDoS-атак), но в то же время мы понимаем, что это не повод для передышки и тем более праздника.
Кибербезопасность скорее напоминает марафон, а не спринт. Ее обеспечение требует постоянной бдительности и готовности как со стороны CERT.LV, так и со стороны поставщиков услуг и специалистов по обслуживанию инфраструктуры. Поэтому мы рады успешному сотрудничеству с компанией Tet и другими отраслевыми партнерами, которое позволяет нам эффективнее и быстрее выявлять различные угрозы и реагировать на них", - подчеркивает Варис Тейванс, заместитель руководителя CERT.LV.
Одна из самых насущных проблем, о которой пользователи часто забывают, - это безопасные пароли.
"В этом году мы зафиксировали 4,5 миллиона подозрительных попыток "угадать" пароли с целью взлома электронной почты. Поэтому просим всех обратить внимание на этот вопрос и по возможности внедрить многофакторную аутентификацию, а также регулярно продлевать и создавать сложные пароли, так как маленькая "дыра" в безопасности может привести к большой кибератаке", - напоминает Никитин.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!