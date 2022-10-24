Военная разведка Украины не ожидает вывода российских войск из оккупированного Херсона на юге страны.
Разведка: войска РФ создают иллюзию, что уходят из Херсона
Кирилл Буданов, начальник Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины, заявил, что российские войска готовятся защищать Херсон.
"Российские оккупанты создают иллюзию, что уходят из Херсона, а на самом деле перебрасывают туда новые воинские части", - заявил он в интервью онлайн-изданию "Украинская правда".
На фоне успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины стали активно циркулировать слухи о том, что российские войска могут оставить Херсон - единственный оккупированный силами РФ районный центр в Украине. Оккупационные власти города уже призвали жителей эвакуироваться на подконтрольные России территории, либо в саму РФ, а новый главнокомандующий российской армией в Украине Сергей Суровикин намекнул на некие "тяжелые шаги" для "сохранения жизни людей". Многие эксперты увидели в этом подготовку информационного пространства для ухода российских войск из Херсона.
Война в Украине идет с 24 февраля 2022 года. В конце лета началось успешное контрнаступление ВСУ.
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