Разведка: войска РФ создают иллюзию, что уходят из Херсона

"Российские оккупанты создают иллюзию, что уходят из Херсона, а на самом деле перебрасывают туда новые воинские части", - заявил он в интервью онлайн-изданию "Украинская правда".

На фоне успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины стали активно циркулировать слухи о том, что российские войска могут оставить Херсон - единственный оккупированный силами РФ районный центр в Украине. Оккупационные власти города уже призвали жителей эвакуироваться на подконтрольные России территории, либо в саму РФ, а новый главнокомандующий российской армией в Украине Сергей Суровикин намекнул на некие "тяжелые шаги" для "сохранения жизни людей". Многие эксперты увидели в этом подготовку информационного пространства для ухода российских войск из Херсона.