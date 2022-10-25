Фото ⟩ В Латвии наблюдали частичное солнечное затмение

Это среднее затмение, так как ожидалось, что в максимальный момент будет закрыто чуть больше половины солнечного диска.

В Риге затмение началось в 12:12, максимальная фаза, когда Луна должна была закрыть 59% диаметра Солнца, была в 13:23, а завершилось затмение в 14:33.

В других частях Латвии время пиковой фазы могло немного отличаться. В Лиепае все произошло на несколько минут раньше, а в Алуксне - на несколько минут позже.

Метеоролог Томс Брицис написал в своем аккаунте в социальной сети Facebook, что сегодня по всей Латвии небо было покрыто облаками, но во многих местах Курземе они были довольно тонкими и даже помогали увидеть солнечное затмение, потому что действовали как фильтр, и временами затмение можно было увидеть невооруженным глазом.

Пользователи Twitter также поделились снимками солнечного затмения.

В Латвии частичные солнечные затмения можно наблюдать один раз в период времени от 2 до 6 лет. Предыдущее частичное солнечное затмение в Латвии наблюдалось 10 июня 2021 года, а следующее ожидается 29 марта 2025 года.

Солнечное затмение происходит, когда Луна полностью или частично закрывает Солнце. При полном затмении на несколько минут наступает темнота, а при частичном затемнении в зависимости от фазы Солнце визуально напоминает круг с отверстием.

ЛАО напоминает, что нельзя смотреть на Солнце невооруженным глазом или через бинокль или телескоп без специального фильтра, так как это может привести к повреждению зрения.