The Insider и Bellingcat установили личности российских наводчиков ракет

В совместном исследовании The Insider , Bellingcat и Der Spiegel утверждается, что большинство этих военных инженеров - молодые мужчины и женщины с опытом работы в области информационных технологий и даже разработки компьютерных игр.

Все они зарегистрированы как проживающие и работающие в Москве по адресу ул. Знаменка, 19, что является официальным адресом Генерального штаба Вооруженных сил России.

Журналисты изучили метаданные телефонных разговоров начальника ГВЦ генерал-майора Роберта Баранова с 24 февраля по конец апреля 2022 года. Каждый раз перед запусками крылатых ракет по Украине, ему звонили с одного и того же номера, который, как выяснили журналисты, принадлежит полковнику Игорю Багнюку. Он также зарегистрирован на Знаменке, 19.