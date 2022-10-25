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The Insider и Bellingcat установили личности российских наводчиков ракет

rus.tvnet.lv
The Insider и Bellingcat установили личности российских наводчиков ракет
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Российская ракета
Российская ракета Фото: EPA/Scanpix

Расследование The Insider, Bellingcat и Der Spiegel выявило секретное подразделение в составе Главного вычислительного центра Вооруженных сил России и идентифицировало 30 российских военных инженеров, наводивших ракеты на гражданские объекты в Украине.

В совместном исследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel утверждается, что большинство этих военных инженеров - молодые мужчины и женщины с опытом работы в области информационных технологий и даже разработки компьютерных игр.

Все они зарегистрированы как проживающие и работающие в Москве по адресу ул. Знаменка, 19, что является официальным адресом Генерального штаба Вооруженных сил России.

Журналисты изучили метаданные телефонных разговоров начальника ГВЦ генерал-майора Роберта Баранова с 24 февраля по конец апреля 2022 года. Каждый раз перед запусками крылатых ракет по Украине, ему звонили с одного и того же номера, который, как выяснили журналисты, принадлежит полковнику Игорю Багнюку. Он также зарегистрирован на Знаменке, 19.

Расследование телефонных звонков Багнюка показало, что он общался более чем с 20 военными инженерами и ИТ-специалистами Главного вычислительного центра.

По неоднократным звонкам журналисты реконструировали подразделение из 33 военных инженеров и айтишников, которые подчинены полковнику. А также связали отдельные удары крылатыми ракетами с конкретными командами этого подразделения.

В подразделении Главного вычислительного центра есть три команды, каждая из которых программирует траектории полета одного конкретного типа ракеты, говорится в исследовании. Одна группа в составе 10 инженеров нацелена на ракеты морского базирования "Калибр", другая в составе восьми инженеров - наземные оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", третья - в составе девяти инженеров - ракеты воздушного базирования Н-101.

Галерея: Война в Украине

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