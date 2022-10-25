Расследование The Insider, Bellingcat и Der Spiegel выявило секретное подразделение в составе Главного вычислительного центра Вооруженных сил России и идентифицировало 30 российских военных инженеров, наводивших ракеты на гражданские объекты в Украине.
The Insider и Bellingcat установили личности российских наводчиков ракет
В совместном исследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel утверждается, что большинство этих военных инженеров - молодые мужчины и женщины с опытом работы в области информационных технологий и даже разработки компьютерных игр.
This individual also provided group photos of the GVC computation group posing in front of a Ministry of Defence building in Moscow. pic.twitter.com/0VXTwEIob1— Bellingcat (@bellingcat) October 24, 2022
Все они зарегистрированы как проживающие и работающие в Москве по адресу ул. Знаменка, 19, что является официальным адресом Генерального штаба Вооруженных сил России.
Журналисты изучили метаданные телефонных разговоров начальника ГВЦ генерал-майора Роберта Баранова с 24 февраля по конец апреля 2022 года. Каждый раз перед запусками крылатых ракет по Украине, ему звонили с одного и того же номера, который, как выяснили журналисты, принадлежит полковнику Игорю Багнюку. Он также зарегистрирован на Знаменке, 19.
The senior-most figures dealt only with Lt Col. Bagnyuk, who in turn spoke to engineers with expertise in three types of cruise missile.— Bellingcat (@bellingcat) October 24, 2022
These were the ЗМ-14 (Kalibr, sea-launched), R-500 (aka 9М728, for Iskander systems, (ground) launched), and Kh-101 (air-launched) missiles. pic.twitter.com/QaXPvP6IDy
Расследование телефонных звонков Багнюка показало, что он общался более чем с 20 военными инженерами и ИТ-специалистами Главного вычислительного центра.
По неоднократным звонкам журналисты реконструировали подразделение из 33 военных инженеров и айтишников, которые подчинены полковнику. А также связали отдельные удары крылатыми ракетами с конкретными командами этого подразделения.
В подразделении Главного вычислительного центра есть три команды, каждая из которых программирует траектории полета одного конкретного типа ракеты, говорится в исследовании. Одна группа в составе 10 инженеров нацелена на ракеты морского базирования "Калибр", другая в составе восьми инженеров - наземные оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", третья - в составе девяти инженеров - ракеты воздушного базирования Н-101.
Галерея: Война в Украине
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