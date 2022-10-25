Анне Большовой грозит до пяти лет лишения свободы

Звезда рок-оперы "Юнона и Авось" Анна Большова в деревне Грачевка Калужской области на своем автомобиле Audi Q3 наехала на 31-летнюю Олесю Бондаренко. Актриса сразу вызвала скорую и полицию, но пострадавшая умерла еще до приезда медиков.

Директор театра "Ленком", где служит Большова, Марк Варшавер рассказал, что в день смертельного ДТП Олеся сильно поссорилась с мужем. Погибшую, которая была в нетрезвом состоянии, предположительно, высадил на дороге ее сожитель. Она выскочила на проезжую часть, которая была плохо освещена. У женщины осталось двое детей.

Марк Варшавер заверил журналистов, что Анна Большова двигалась на своем автомобиле по второстепенной местной дороге со скоростью 5-10 километров в час. Но там была абсолютная темень. В какой-то момент под колеса ей рухнул человек. Он добавил, что погибшая женщина была сильно пьяна.

Сестра погибшей собирается подать в суд на Анну Большову, утверждая, что она ехала слишком быстро. Актриса смертельное ДТП не комментировала и продолжает работать в театре "Ленком".

Анна Большова в фильме "Казароза"