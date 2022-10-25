На российскую актрису Анну Большову, которая насмерть сбила женщину в Калужской области, завели уголовное дело за нарушение правил дорожной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ей грозит до пяти лет лишения свободы, пишет Spletnik.ru.
Анне Большовой грозит до пяти лет лишения свободы
Звезда рок-оперы "Юнона и Авось" Анна Большова в деревне Грачевка Калужской области на своем автомобиле Audi Q3 наехала на 31-летнюю Олесю Бондаренко. Актриса сразу вызвала скорую и полицию, но пострадавшая умерла еще до приезда медиков.
Директор театра "Ленком", где служит Большова, Марк Варшавер рассказал, что в день смертельного ДТП Олеся сильно поссорилась с мужем. Погибшую, которая была в нетрезвом состоянии, предположительно, высадил на дороге ее сожитель. Она выскочила на проезжую часть, которая была плохо освещена. У женщины осталось двое детей.
Марк Варшавер заверил журналистов, что Анна Большова двигалась на своем автомобиле по второстепенной местной дороге со скоростью 5-10 километров в час. Но там была абсолютная темень. В какой-то момент под колеса ей рухнул человек. Он добавил, что погибшая женщина была сильно пьяна.
Сестра погибшей собирается подать в суд на Анну Большову, утверждая, что она ехала слишком быстро. Актриса смертельное ДТП не комментировала и продолжает работать в театре "Ленком".
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