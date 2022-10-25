Российские войска выпустили в понедельник, 24 октября, только две ракеты по целям в Украине. Это может свидетельствовать об исчерпании запасов ракет и беспилотников, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW), добавляя, что эффективность таких ударов находится на низком уровне.
ISW: у России заканчиваются ракеты и беспилотники
Глава главного разведывательного управления Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов, заявил в понедельник, 24 октября, что количество российских ракетных и беспилотных ударов по критически важной инфраструктуре сокращается по мере сокращения российских запасов крылатых ракет.
ISW говорит, что Россия выбирает гражданскую инфраструктуру вместо военных целей, чтобы посеять панику и страх среди украинцев.
Буданов заявил, что российские военные израсходовали большую часть своих крылатых ракет. По его данным, у России осталось только 13% "Искандеров", 43% "Калибров", 45% Х-101 и Х-555.
То, что сказал Буданов, подтверждает предыдущие оценки ISW о том, что у России заканчиваются высокоточные боеприпасы.
С 10 октября Россия ведет массированные обстрелы объектов критической инфраструктуры Украины, часто используя иранские беспилотники вместо крылатых ракет.
В Украине серьезно повреждено примерно 40% энергетических объектов, в результате чего подача электроэнергии во многих местах была ограничена для стабилизации общей сети.
В октябре Россия атаковала энергосистему Украины 51 раз.
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