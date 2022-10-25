ISW: у России заканчиваются ракеты и беспилотники

Глава главного разведывательного управления Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов, заявил в понедельник, 24 октября, что количество российских ракетных и беспилотных ударов по критически важной инфраструктуре сокращается по мере сокращения российских запасов крылатых ракет.

ISW говорит, что Россия выбирает гражданскую инфраструктуру вместо военных целей, чтобы посеять панику и страх среди украинцев.

Буданов заявил, что российские военные израсходовали большую часть своих крылатых ракет. По его данным, у России осталось только 13% "Искандеров", 43% "Калибров", 45% Х-101 и Х-555.

То, что сказал Буданов, подтверждает предыдущие оценки ISW о том, что у России заканчиваются высокоточные боеприпасы.

С 10 октября Россия ведет массированные обстрелы объектов критической инфраструктуры Украины, часто используя иранские беспилотники вместо крылатых ракет.

В Украине серьезно повреждено примерно 40% энергетических объектов, в результате чего подача электроэнергии во многих местах была ограничена для стабилизации общей сети.

В октябре Россия атаковала энергосистему Украины 51 раз.