Вт, 25.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Бригманис: СЗК недолго будет в оппозиции

rus.tvnet.lv/LETA
Бригманис: СЗК недолго будет в оппозиции
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Аугуст Бригманис
Аугуст Бригманис Фото: Ieva Leiniša / LETA

Депутат Сейма Аугуст Бригманис не верит, что Союз зеленых и крестьян (СЗК) надолго останется в оппозиции.

"Я не думаю, что мы будем игроком оппозиции долго. Я думаю, что эта комбинация с 54 голосами может работать, но ее трансформация - это вопрос времени", - заявил Бригманис в передаче ЛТВ "Утренняя панорама".

Политик не захотел прогнозировать, как долго сможет работать трехпартийная коалиция.

У СЗК в 14-м Сейме 16 мандатов. Партию будут представлять Арманд Краузе, Бригманис, Виктор Валайнис, Улдис Аугулис, Андрис Берзиньш, Анита Браковска, Гундар Даудзе, Юрис Яковиньш, Лига Клявиня, Лига Козловска, Гунар Кутрис, Дайга Миериня, Харийс Рокпелнис, Андрей Вилкс, Каспарс Мелнис и Янис Вуцанс.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх