Он злился, если сотрудники не работали по вечерам: бывший коллега о Маске

Маск известен своим агрессивным стилем управления работой. Ссылаясь на бывшего сотрудника Маска, работавшего в первой компании, основанной миллиардером, Маск уже в молодости был чрезмерно требователен к сотрудникам, и "некоторые вещи не изменились и сегодня".

Документальный фильм BBC рассказывает о жизни самого богатого человека в мире и о том, каким он был работодателем. В интервью бывшие сотрудники Маска заявляли, что "Маск мог закипеть от гнева, если его сотрудники заканчивали работу раньше девяти вечера".

"Его лицо покраснело, он был очень зол, что всей компании не было в офисе в девять часов вечера",

- сказал Джим Амбрас, вице-президент Zip2, первой компании Маска.

Кроме того, Маск часто ходил по офису и следил, находятся ли сотрудники на своих рабочих местах.

Отмечается, что первая серия документального фильма начинается с рассказа Маска о первом успехе в бизнесе, компании Zip2. Эта компания изначально была похожа на "желтые страницы" или место, где потребители могут найти местные предприятия на карте.

Фирма была основана Илоном Маском и его братом Кимбалом в 1995 году. Они часто проводили ночи в офисе и питались фаст-фудом. Братья Маск продали компанию в 1999 году, заработав 307 миллионов долларов. Полученные деньги Маск вложил в компанию, которая позже стала PayPal.

The Financial Times отмечает, что документальный фильм дает представление о том, что из себя представляет Маск как личность (в отличие от того, что все видят в нем успешного бизнесмена и провидца). Фильм проливает свет на такие детали, как несчастливое детство Маска, создавшее у него огромное эго, а также его отношение к другим людям.