Украинская медсестра из Рижской 1-й больницы сдала экзамен по латышскому языку

Медсестра Юлия приехала с семьей из города Сумы. Она начала работать в больнице 27 мая и уже 6 октября сдала тест на знание латышского языка, который необходим для выполнения профессиональных обязанностей, получив сертификат о прохождении уровня А1.

В дневном стационаре клиники кардиологии и внутренних болезней Юлия работает процедурной медсестрой, то есть делает инъекции, берет анализы крови, устанавливает внутривенные катетеры и выполняет другие процедуры.

В настоящее время в 1-й Рижской больнице работают 16 граждан Украины, в том числе пятеро санитаров, пятеро врачей различных специальностей, три медсестры, двое помощников врачей и один сотрудник инженерного отдела. Кроме того, еще предстоит согласование документов об образовании двух врачей - невролога и физиотерапевта.

При записи на прием пациентов информируют о том, что эти врачи могут общаться самостоятельно только на русском или украинском языке, при этом уточняется, нужен ли пациенту переводчик для общения с врачом.