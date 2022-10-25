"Победили нечестные интересы": Delna призывает отозвать новое правление Latvijas Valsts meži

Что хотим изменить этой инициативой?

Примерно половина территории Латвии покрыта лесами - 3,08 млн гектаров. Примерно половиной всех латвийских лесов - 1,39 млн гектаров - управляет и хозяйничает в них LVM, в управлении LVM находится примерно 22% территории латвийского государства. По словам LVM, они осуществляют интересы государства в процессе хозяйствования в лесу, обеспечивая сохранение, приумножение ценности леса и получая максимально возможные доходы для владельца - государства, а значит, и для его жителей.

Долгие годы LVM являлось примером современного, существующего на благо интересов общества управления общими ресурсами. События последнего времени - процесс утверждения совета и правления LVM, его результаты - свидетельствуют о том, что в LVM не соблюдены принципы хорошего управления и управление принадлежащими латвийскому государству лесами больше не находится в руках добропорядочных и заботливых хозяев. Прошедший процесс выбора высших должностных лиц LVM - совета и правления - производит впечатление, что победила не добропорядочность, а нечестные и коррумпированные интересы.