Общее богатство латвийского народа - леса должны хорошо управляться во имя интересов всего общества. "Общество за открытость - Delna" на платформе manabalss.lv заявляет инициативу "Oстановить нечестное управление лесами латвийского государства" и призывает премьер-министра поручить министру земледелия незамедлительно отозвать недобросовестно выбранные совет и правление государственного акционерного общества Latvijas Valsts meži (LVM), организовать новый честный и прозрачный конкурс отбора членов совета и создать новый совет, который должен незамедлительно предотвратить несоответствие правления требованиям конкурса.
"Победили нечестные интересы": Delna призывает отозвать новое правление Latvijas Valsts meži
Что хотим изменить этой инициативой?
Примерно половина территории Латвии покрыта лесами - 3,08 млн гектаров. Примерно половиной всех латвийских лесов - 1,39 млн гектаров - управляет и хозяйничает в них LVM, в управлении LVM находится примерно 22% территории латвийского государства. По словам LVM, они осуществляют интересы государства в процессе хозяйствования в лесу, обеспечивая сохранение, приумножение ценности леса и получая максимально возможные доходы для владельца - государства, а значит, и для его жителей.
Долгие годы LVM являлось примером современного, существующего на благо интересов общества управления общими ресурсами. События последнего времени - процесс утверждения совета и правления LVM, его результаты - свидетельствуют о том, что в LVM не соблюдены принципы хорошего управления и управление принадлежащими латвийскому государству лесами больше не находится в руках добропорядочных и заботливых хозяев. Прошедший процесс выбора высших должностных лиц LVM - совета и правления - производит впечатление, что победила не добропорядочность, а нечестные и коррумпированные интересы.
Для жителей Латвии важно, чтобы наше общее богатство - наши леса - управлялось бережно и заботливо, сохраняя и улучшая их ценность для будущих поколений. Сейчас же, при новом руководстве LVM, порядке утверждения этого руководства на должности, - это, скорее всего, находится под серьезной угрозой. Уже ранее, вскоре после возобновления независимости Латвии, коррумпированные силы захватили и разбазарили принадлежащие всему обществу ресурсы, обогатившись при этом, многих же сделав нищими. Такие негативные действия должны оставаться в прошлом, и латвийские государственные предприятия должны хорошо и добросовестно управляться на благо интересов общества и будущих поколений.
Сейчас, когда цены на энергоресурсы в мире растут непрогнозируемо и климатические изменения создают все новые вызовы, умеренный латвийский климат и природные богатства позволяют нам с уверенностью смотреть в будущее. Подверженное политическому влиянию управление природными ресурсами Латвии - нашими лесами - означает плохое краткосрочное хозяйствование и подрыв доверия общества в долгосрочной перспективе. Это создает серьезную угрозу для безопасности и благополучия нашего государства.
Каков будет вклад в общество этих изменений?
Надо обеспечить, чтобы должности совета и правления LVM занимали люди с безупречной репутацией и профессионально соответствующие. На сегодня должности в совете и правлении занимают люди, несоответствующие требованиям безупречной репутации, данное условие было в списке минимальных обязательных требований конкурса отбора. В Латвии было несколько примеров, когда на высокие управленческие должности в ходе открытых и честно проведенных конкурсов были поставлены компетентные и самоотверженные люди. Требуем делать все возможное, чтобы это относилось бы и к совету и правлению LVM.
Статья подготовлена при финансовой поддержке Фонда интеграции общества из средств бюджета латвийского государства, выделенных Министерству культуры. За статью отвечает "Общество за открытость - Delna"".
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