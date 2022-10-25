Чтобы уберечь людей от употребления вызывающих зависимости веществ необходимо ввести профилактические меры, предназначенные как для населения в целом, так и для целевых групп, включая лиц, уже употребляющих различные вещества и лиц с уже развившейся зависимостью, предусматривает информационный доклад Министерства здравоохранения, который во вторник был одобрен правительством.
В Латвии много пьют и курят: Минздрав готовит меры
В Латвии употребление алкогольных напитков на одного жителя и на одного жителя в возрасте 15 лет и старше продолжает расти и по-прежнему превышает средний показатель по странам Европы и ОЭСР.
Также среди населения широко распространено чрезмерное употребление алкоголя, особенно среди мужчин, и употребление алкоголя среди школьников и молодежи.
По данным Всемирной организации здравоохранения за 2018 год, потребление алкоголя на одного жителя Латвии в 2018 году составило 11,1 литра абсолютного алкоголя, в то время как в среднем по Европе - 9,8 литра. По подсчетам Центра профилактики и контроля заболеваний, в 2020 году абсолютное потребление алкоголя на одного жителя в возрасте 15 лет и старше, включая потребление спиртных напитков туристами, составило 12,6 литра. С другой стороны, общее потребление без учета потребления алкогольных напитков туристами составило 12,1 литра.
Что касается употребления наркотиков, Минздрав отмечает, что быстро увеличивается потребление марихуаны как среди подростков, так и среди взрослых жителей страны. Употребление наркотических веществ среди школьников и молодежи по-прежнему широко распространено, а показатели Латвии превышают среднеевропейские.
Согласно исследованию "Распространенность наркотических веществ среди населения в 2020 году", 15% населения Латвии в течение жизни пробовали марихуану, что намного выше показателя 2015 года - 9,8%. С другой стороны, среди 15-16-летних учащихся марихуану пробовали 26%, что на 8% больше, чем в 2015 году. 8,4% латвийских школьников пробовали какие-либо другие наркотики, кроме марихуаны.
В Латвии по-прежнему регистрируются случаи смерти от передозировки наркотиков. Кроме того, число потребителей инъекционных наркотиков остается высоким.
Целью разработанного Минздравом плана является снижение вреда, причиняемого алкогольными напитками и наркотическими веществами здоровью населения, обеспечение граждан научно обоснованной, адресной, качественной профилактикой употребления наркотических веществ, а также ранняя диагностика и качественная, доступная и индивидуальная медицинская и социальная помощь.
Также Минздрав планирует в течение трех лет достичь того, чтобы употребление алкогольных напитков и наркотических веществ в обществе не увеличивалось, учитывая, что обеспечить сокращение употребления алкогольных напитков и наркотических веществ в такой короткий срок будет проблематично.
Предусмотрено также оказание адресных амбулаторных и стационарных услуг пациентам с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ.
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