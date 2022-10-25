В Латвии много пьют и курят: Минздрав готовит меры

В Латвии употребление алкогольных напитков на одного жителя и на одного жителя в возрасте 15 лет и старше продолжает расти и по-прежнему превышает средний показатель по странам Европы и ОЭСР.

По данным Всемирной организации здравоохранения за 2018 год, потребление алкоголя на одного жителя Латвии в 2018 году составило 11,1 литра абсолютного алкоголя, в то время как в среднем по Европе - 9,8 литра. По подсчетам Центра профилактики и контроля заболеваний, в 2020 году абсолютное потребление алкоголя на одного жителя в возрасте 15 лет и старше, включая потребление спиртных напитков туристами, составило 12,6 литра. С другой стороны, общее потребление без учета потребления алкогольных напитков туристами составило 12,1 литра.