👻 Тест ⟩ Удастся ли вам дойти до финала в фильме ужасов?

31 октября, в канун Дня всех святых, во многих странах отмечается Хэллоуин. Не будем вдаваться в подробности, но частенько "предпраздничное" время сопровождается просмотром фильмов ужасов, которые зачастую клишированы. Давайте проверим, смогли бы вы выжить в типичном хорроре?