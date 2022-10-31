31 октября, в канун Дня всех святых, во многих странах отмечается Хэллоуин. Не будем вдаваться в подробности, но частенько "предпраздничное" время сопровождается просмотром фильмов ужасов, которые зачастую клишированы. Давайте проверим, смогли бы вы выжить в типичном хорроре?
Внимание!
Только для взрослых. Подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет:
👻 Тест ⟩ Удастся ли вам дойти до финала в фильме ужасов?
Удастся ли вам дойти до финала в фильме ужасов?
*Некоторые картинки в тесте могут быть пугающими - слишком впечатлительным лучше не проходить его!
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