Наступает Хэллоуин - праздник, который в последние годы очень даже прижился в Латвии. Одна из главных традиций этого дня - просмотр фильмов - страшных и не очень. Главное, чтобы вместе с семьей или друзьями. Чем же пугали американские и европейские фильмы 90-х и 2000-х?
Смотреть! Бояться! Подборка лучших фильмов на Хэллоуин из 90-х и "нулевых"
Почему именно 90-е и 2000-е? Во-первых, именно эти годы стали во многом определяющими для жанра "хоррор". Во-вторых, именно в 90-е и "нулевые" выросла подавляющая часть редакции RUS TVNET, поэтому нам есть что вспомнить и чему испугаться.
Впрочем, не переживайте. Если вы не любите бояться, а дух праздника хочется ощутить, для вас тоже найдется что-то любопытное. А пойдем мы в хронологическом порядке.
Addams Family/"Семейка Аддамс" (1991)
И первая же картина - как раз из таких. Не сильно пугающих, но очень стильных и домашних. "Семейка Аддамс" - это в первую очередь фильм о семье, любви и взаимовыручке. А то, что семья тут необычная, а вместо домашних животных у них ползающая по стенам рука - что ж, у всех есть свои особенности.
У картины три главных плюса: сами персонажи - не зря Аддамс называют самой уютной и любящей киносемьей в истории; юмор - мрачный и темный, как и положено на Хэллоуин; и стиль - за дизайн костюмов картину аж номинировали на "Оскар".
Scream/"Крик" (1996)
"Крик" хоть и пострашнее "Семейки Аддамс", но просто хоррором его назвать нельзя. Во многом это постмодернистское переосмысление традиций жанра. Главные герои - классические студенты, которых преследует убийца. Вот только герои видели такие фильмы и знают, что их ждет и как себя вести.
Впрочем, и убийца не так прост. "Крик" - это в каком-то роде и детектив. Пытаться понять, кто же стоит за всеми злодействами, так же интересно, как и просто смотреть на различные способы убийства беспечной молодежи. "Крик" возродил поджанр "молодежного слэшера", да так, что продолжения выходят до сих пор. Метаразбор классики стал классикой сам - обязательно к просмотру всем любителям жанра!
I Know What You Did Last Summer/"Я знаю, что вы сделали прошлым летом" (1997)
Один из представителей волны "молодежного слэшера", который поднял "Крик". Но на этот раз куда более классический. Кроме того, "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" действительно задает интересные моральные вопросы - а как бы вы поступили на месте героев? Не в плане спасения от убийцы, а в контексте завязки картины.
Любопытно, что в момент выхода фильм не снискал любви критиков, но позже приобрел чуть ли не культовый статус и небольшую, но страстную армию поклонников. Возможно, и вы войдете в их число.
Blade/"Блэйд" (1998)
Ладно, хватит бояться монстров - время их убивать. За 10 лет до "Железного человека" на большие экраны вышел фильм о другом "марвеловском" герое - Блэйде. Охотник на вампиров, у которого есть все их силы, но ни одной слабости. Этот фильм полон крутых драк, фраз, поз.
Если вам понравится первая часть, то вторая - еще лучше. Снял сиквел еще молодой Гильермо дель Торо, который в ужастиках знает толк. Но все-таки даже самые опасные вампиры не так страшны, когда на вашей стороне сражается Блэйд.
The Blair Witch Project/"Ведьма из Блэр" (1999)
"Ведьма из Блэр" - не первый фильм в поджанре "найденной пленки", но, безусловно, один из самых известных. Насколько легче испугаться, если верить в то, что все ужасное и сверхъестественное, что вы видите на экране - случилось на самом деле?
Фильм представлен в виде якобы реальных съемок студентов-кинематографистов, которые пропали в лесу в 1994 году. И вот спустя несколько лет пленки с последними кадрами их жизни становятся достоянием общественности. А на них, как вы понимаете, - ужасы, тайны и мистика. Сейчас это может показаться забавным, но в 1999 году люди действительно не могли понять, насколько реально то, что они увидели.
The Ring/"Звонок" (2002)
Обычно ремейки восточных фильмов и сериалов выходят куда хуже оригиналов. Но "Звонок" прочно занял свое место среди главных картин Хэллоуина. Возможно, дело в режиссере - всего через год Гор Вербински выпустит первый фильм из серии "Пираты Карибского моря". Но и здесь, с куда меньшим бюджетом, его талантам есть где себя показать.
Сюжет известен - посмотрите видеокассету, и девочка Самара через 7 дней выползет из телевизора и убьет вас. В итоге: и девочка, и фраза "осталось семь дней", и само изображение круга (в переводе игра слов "ring - звонок и ring - кольцо" потерялась) стали настолько известными, что вы их видели и слышали, даже если совсем не интересуетесь хоррорами.
Shaun of the Dead/"Зомби по имени Шон" (2004)
После двух серьезных ужастиков время немного расслабиться. Эдгар Райт - великий британский режиссер, а его дебютный фильм "Зомби по имени Шон" сразу показал все грани его таланта.
Главный герой Шон живет обычной, непримечательной жизнью. Скучная работа, проблемы в отношениях, друг с дурацкими шутками, вечера в баре. Но все меняется, когда в Великобритании начинается зомби-апокалипсис.
Достаточно обычный сюжет сдобрен таким количеством отличных шуток, кинематографических приемов, отсылок и просто классными персонажами, что время пролетает незаметно, а сам фильм почти наверняка займет место среди ваших любимых.
The Descent/"Спуск" (2005)
Еще один британский малобюджетный фильм. Но в отличие от "Зомби по имени Шон" это не комедия, а самый настоящий хоррор. Группа молодых девушек отправляется исследовать пещеру и, как водится, теряется. А спасатели не знают, куда именно отправилась группа, так что девушкам приходится выбираться самим. Вот только пещера не так проста, как кажется.
Важно: у фильма есть две версии - "американская" и расширенная "британская". И хоть расширенная версия всего на минуту дольше "американской", именно она считается лучшей и стала классикой современных ужастиков. Так что не промахнитесь.
Pan's Labyrinth/"Лабиринт фавна" (2006)
Уже упомянутый выше Гильермо дель Торо снял много хороших вещей. Но мало что пугает так сильно, как картина об Испании времен гражданской войны и о том, как простая девочка из этой мрачной реальности попадает в не менее мрачную фантазию.
Даже если вы не видели фильм, то вы наверняка знакомы с дизайном различных существ из этой картины - в частности, Бледного Человека с глазами на ладонях. Из всех фильмов в этом списке "Лабиринт фавна", безусловно, самый престижный - три статуэтки "Оскара" и еще три номинации.
"1408" (2007)
Сложно составить список фильмов для Хэллоуина и не включить туда хоть что-то, связанное со Стивеном Кингом. "1408", возможно, не самая известная из экранизаций классика американской литературы, но точно одна из самых пугающих.
Концепт простой - картина в отеле, которая сводит с ума постояльцев. Но внутри этой идеи скрываются тысячи способов испугать зрителя. Главный из которых - ты никогда не знаешь, что реально, а что нет. У картины есть сразу несколько концовок различной степени депрессивности, что также добавляет всему происходящему неопределенности и мистики.
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