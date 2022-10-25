Партия СЗК обратилась в KNAB с просьбой оценить действия Кариньша

По мнению СЗК, такие действия можно считать попыткой торговли влиянием.

По словам представителей партии, в публичном пространстве многократно прозвучало, что "Новое Единство" хочет видеть партию "Прогрессивные" как четвертого партнера по коалиции или как оппозиционную партию, которая в обмен на управление каким-нибудь министерством или другие должности могла бы поддержать создание правительства.

СЗК считает, что в предложении Кариньша создать предусмотренное именно для "Прогрессивных" новое Министерство окружающей среды и энергетики, чтобы партия поддержала его новое правительство, усматриваются признаки коррупции или торговли влиянием.

Кроме того, представители партии считают, что в неформальных переговорах по созданию коалиции между представителями "Нового Единства" и "Прогрессивных" могли быть предложены и другие должности или блага имущественного характера, что в политическом процессе недопустимо, отметила пресс-секретарь СЗК Даце Карклиня.

По мнению СЗК, в случае необходимости стоило бы начать уголовный процесс для выявления противозаконных действий и призыва виновных к предусмотренной законом ответственности.