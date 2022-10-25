Союз зеленых и крестьян (СЗК) обратился в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) с просьбой проверить публично прозвучавшую информацию о действиях лидера "Нового Единства" Кришьяниса Кариньша, который предложил партии "Прогрессивные" должность в правительстве в обмен на поддержку создающегося правительства, сообщает агентство LETA.
Партия СЗК обратилась в KNAB с просьбой оценить действия Кариньша
По мнению СЗК, такие действия можно считать попыткой торговли влиянием.
По словам представителей партии, в публичном пространстве многократно прозвучало, что "Новое Единство" хочет видеть партию "Прогрессивные" как четвертого партнера по коалиции или как оппозиционную партию, которая в обмен на управление каким-нибудь министерством или другие должности могла бы поддержать создание правительства.
СЗК считает, что в предложении Кариньша создать предусмотренное именно для "Прогрессивных" новое Министерство окружающей среды и энергетики, чтобы партия поддержала его новое правительство, усматриваются признаки коррупции или торговли влиянием.
Кроме того, представители партии считают, что в неформальных переговорах по созданию коалиции между представителями "Нового Единства" и "Прогрессивных" могли быть предложены и другие должности или блага имущественного характера, что в политическом процессе недопустимо, отметила пресс-секретарь СЗК Даце Карклиня.
По мнению СЗК, в случае необходимости стоило бы начать уголовный процесс для выявления противозаконных действий и призыва виновных к предусмотренной законом ответственности.
Напомним, в понедельник президент Эгил Левитс после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем сообщил, что следующее правительство будет сформировано коалицией трех политических сил - "Новое Единство" (НЕ), "Объединенный список" (ОС) и Национальное объединение (НО).
С другой стороны, у "Нового Единства" и "Прогрессивных" есть возможность заключить двусторонний договор о сотрудничестве для работы в Сейме, если они сами этого захотят, следует из слов Левитса. Позднее "Прогрессивные" заявили, что отказываются от такого предложения.
"Прогрессивные" не возьмут на себя роль "младшего брата" в правительстве, поэтому будут работать в оппозиции, заявил представитель партии Каспар Бришкенс, комментируя решение "Нового Единства" продолжить коалиционные переговоры в составе трех партий.
При этом "Новое Единство" заявило, что готово выделить "Прогрессивным" один из своих министерских портфелей.
Бришкенс, комментируя это предложение, подчеркнул, что с самого начала переговоров о формировании правительства позиция "Прогрессивных" однозначна - либо полноправные партнеры по коалиции, либо полноценная работа в оппозиции.
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