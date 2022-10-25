Полиция в Улброке в пятый раз за год поймала пьяного водителя без прав

Несколько дней назад по улицам Улброки передвигался автомобиль, водитель которого хорошо знаком местной полиции. Инспекторы знали, что мужчина лишен прав, поэтому решили транспортное средство остановить. Водитель, особо не мешкая, начал бегство. Вскоре он остановился недалеко от своего места жительства и попытался забежать в дом.

В многоквартирном доме, расположенном недалеко от участка, живет мать мужчины - пенсионерка. Мужчина хотел найти убежище у нее, но полицейские остановили его прямо у дверей в квартиру. Он признался, что употреблял алкоголь, и попросил отпустить его, так как мать, увидев происходящее через окно, может заработать сердечный приступ.

Мужчина ранее четыре раза был судим за различные нарушения, в том числе езду в пьяном виде, бегство от полиции и управление транспортным средством без прав. И в этот раз водитель поступил столь же неосмотрительно.

Есть вероятность, что на этот раз, принимая во внимание повторные нарушения, серьезно угрожающие общественной безопасности, нарушитель попадет в тюрьму.