Фото и Видео ⟩ Кошмар страховщиков: в ЮАР столкнулись два суперкара

Инцидент произошел утром в субботу, 22 октября. В соцсетях распространились фото и видео, на которых видно, что в аварии участвовали суперкары Ferrari 458 и Audi R8.

Очевидцы рассказали, что авария произошла из-за того, что обе машины тронулись одновременно, в результате чего автомобиль Ferrari врезался в зад Audi.

Общая стоимость обоих автомобилей оценивается примерно в полмиллиона долларов.

На фотографиях и видео видно, что левая передняя часть Ferrari и правая задняя часть Audi серьезно повреждены. Пока точные обстоятельства произошедшего неизвестны.

Информация указывает на то, что одним из транспортных средств мог управлять известный криптоинвестор. Его сфотографировали, когда он разговаривал с полицией.

Позже сам криптоинвестор заявил, что черный Ferrari действительно принадлежит ему, но в момент аварии за рулем находился его близкий друг.

Сообщается, что в момент аварии он возвращался домой из спортзала. Самого криптоинвестора в машине не было, он выехал на место сразу после получения информации об аварии.

По словам инвестора, автомобиль Audi стоял на дороге, когда в него врезался Ferrari.

Was there saw it happen. pic.twitter.com/uYIMSZGafY — 🇲🇼🇧🇷Khalil Hayter 🇲🇼🇿🇦 (@Khalil_Angwazi) October 22, 2022