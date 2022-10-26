В этом году, как и в предыдущие годы, Службой государственной безопасности (VDD) были выявлены случаи несанкционированной фото- и видеосъемки объектов критической инфраструктуры и других объектов государственной важности, признали в VDD.
VDD: объекты государственной важности пытаются снимать на фото и видео
VDD тщательно изучает каждый такой случай на подведомственных ему объектах. В большинстве случаев после переговоров лица, совершившие несанкционированные действия, объясняя свои действия неосведомленностью или иными причинами, безоговорочно подчинялись требованиям охраны и удаляли отснятые фото- или видеоматериалы.
VDD совместно с двумя другими службами госбезопасности постоянно оценивает ситуацию с безопасностью вокруг объектов критической инфраструктуры и других объектов государственной важности.
Согласно анализу зарубежных дел, проведенному VDD, при планировании диверсионных и террористических актов против объектов государственной важности о них первоначально получают наиболее подробные разведывательные сведения, в том числе осуществляют кино- и фотосъемку этих объектов.
В целях выявления и предотвращения злонамеренных попыток получения информации об объектах государственной важности в Латвии введены ограничения на видеосъемку и фотосъемку объектов критической инфраструктуры и объектов государственной обороны.
VDD тесно сотрудничает с охраной этих объектов, получая информацию о нарушениях безопасности и подозрительных действиях, выявленных вблизи объектов, в том числе о фото- и видеосъемке.
Из-за рисков безопасности охрана объекта обязаны проверять всех, кто занимается несанкционированной фотосъемкой, видеосъемкой или другими подозрительными действиями вблизи объекта. В таких случаях устанавливается личность лиц и проводятся с ними беседы для выяснения мотивов поступка.
При этом в службе напомнили, что 15 февраля этого года МВД по подозрению в шпионаже задержало гражданина Беларуси, который тайно фотографировал и снимал на видео объекты латвийской обороны, критической инфраструктуры электроснабжения, а также важных объектов гражданской инфраструктуры. Информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что данное лицо осуществляло несанкционированную деятельность от имени белорусской военной разведки.
В настоящее время гражданину Беларуси уже предъявлено обвинение.
Критическая инфраструктура - это находящиеся в Латвии объекты, которые необходимы для выполнения важных функций общества, а также для защиты здоровья, безопасности, экономического или социального благополучия людей и разрушения или неисправность которых существенно повлияла бы на выполнение основных функций государства и общества.
Уже сообщалось, что в Норвегии задержали семерых граждан России за незаконный полет дронов или фотосъемку в запретных зонах. За незаконными полетами беспилотников стоит иностранная разведка, заявил премьер-министр Норвегии, косвенно указывая на Россию.
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