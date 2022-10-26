VDD: объекты государственной важности пытаются снимать на фото и видео

VDD тщательно изучает каждый такой случай на подведомственных ему объектах. В большинстве случаев после переговоров лица, совершившие несанкционированные действия, объясняя свои действия неосведомленностью или иными причинами, безоговорочно подчинялись требованиям охраны и удаляли отснятые фото- или видеоматериалы.

VDD совместно с двумя другими службами госбезопасности постоянно оценивает ситуацию с безопасностью вокруг объектов критической инфраструктуры и других объектов государственной важности.

Согласно анализу зарубежных дел, проведенному VDD, при планировании диверсионных и террористических актов против объектов государственной важности о них первоначально получают наиболее подробные разведывательные сведения, в том числе осуществляют кино- и фотосъемку этих объектов.

В целях выявления и предотвращения злонамеренных попыток получения информации об объектах государственной важности в Латвии введены ограничения на видеосъемку и фотосъемку объектов критической инфраструктуры и объектов государственной обороны.

VDD тесно сотрудничает с охраной этих объектов, получая информацию о нарушениях безопасности и подозрительных действиях, выявленных вблизи объектов, в том числе о фото- и видеосъемке.