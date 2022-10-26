Впервые в Риге с сольным концертом рэп-рок-группа Anacondaz

За 13 лет ребята записали больше сотни убойных треков, в том числе совместных с проектами Noize MC, "Заточка" и "кис-кис".

Дали развернутое интервью Юрию Дудю. Провели сотни концертов, а главное - собрали вокруг себя комьюнити любителей суперпрофессиональных живых шоу и мощного слэма.

"Anacondaz: главное" - это программа, вобравшая в себя самые известные и самые крутые треки Anacondaz. Эти концерты - идеальный подарок для поклонников, знающих тексты наизусть, и прекрасная возможность новым слушателям познакомиться с уникальной атмосферой, царящей на живых выступлениях группы.

Билеты можно приобрести на сайте Fishcanfly.org.

Напомним, летом 2022 года СМИ опубликовали список запрещенных артистов в РФ. Среди них была и группа Anacondaz.

В нем значились такие артисты и коллективы как ДДТ, "Аквариум", "Би-2", "Машина времени", рэперы Noize MC, Оксимирон, Face, "Каста", певицы Земфира, Манижа, Монеточка, Валерий Меладзе, группа Louna, "Порнофильмы", "Ногу Свело!" (солист Покровский Максим), "Кровосток", "Несчастный случай", "Тарканы", "2Маши", "Элизиум", IC3PEAK, Little Big, "Алоэ Вера", Лигалайз и другие.

Anacondaz Фото: Пресс-фото