В Финляндии парковку посла России раскрасили в цвета флага Украины

Известный мост в Турку, расположенный на юго-западном побережье Финляндии, был покрашен в цвета украинского флага вскоре после российского вторжения. С другой стороны, местный житель повесил украинский флаг на дереве прямо возле Генконсульства России.

Но теперь местные жители покрасили личное парковочное место генерального консула России рядом с многоквартирным домом, в котором он живет, в сине-желтый цвет.

По словам владельца находящегося рядом магазина, вокруг резиденции генконсула РФ проходят различные акции протеста с конца февраля.

"Город Турку хочет отметить нашу неизменную поддержку Украины и украинцев до тех пор, пока Россия продолжает свою жестокую агрессивную войну", - сказала представитель города Сара Малила.

"Комментарии людей были на 95% положительными. Были некоторые комментарии, говорящие о том, что наше поведение слишком жесткое и что мы должны думать о будущем и наших будущих отношениях с Россией, какими бы они ни были", - добавляет она.