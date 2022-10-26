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Ищут водителя, который заправился почти на 100 евро и не заплатил

rus.tvnet.lv
Ищут водителя, который заправился почти на 100 евро и не заплатил
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Злоумышленник на заправке
Злоумышленник на заправке Фото: Valsts policija

Государственная полиция разыскивает водителя, который заправился топливом и уехал с заправки, не заплатив за него.

23 сентября в 18:41 на автозаправочной станции в Валмиере неизвестный мужчина заправил автомобиль Toyota серого цвета 51,52 литра топлива и уехал, не заплатив за него. Причинен материальный ущерб в размере 90,88 евро.

Государственная полиция предлагает посмотреть на фото и просит жителей, обладающих какой-либо информацией, которая способствовала бы установлению личности мужчины, звонить по телефону 28648175 или 110.

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