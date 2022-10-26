В Екабпилсе в квартире пенсионерки отключили электричество и украли 1400 евро, рассказала представитель Земгальского регионального управления Госполиции Даце Калниня.
Преступники отключили свет и украли у пенсионерки 1400 евро
Преступники отключили свет и украли у пенсионерки 1400 евро
В Екабпилсе, 21 октября, злоумышленники отключили электричество в квартире женщины 1939 года рождения. Таким образом, пенсионерку выманили из дома, а за время ее отсутствия проникли в квартиру, из которой украли 1400 евро.
Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи.
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