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В Добельском и Тукумском краях кто-то распиливает деревянные скамейки на остановках

rus.tvnet.lv
В Добельском и Тукумском краях кто-то распиливает деревянные скамейки на остановках
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Фото: https://twitter.com/LVceli

На этой неделе на дорогах в Добельском и Тукумском краях разгромлено 15 автобусных остановок, сообщают представители Latvijas Valsts ceļi (LVC).

На автобусных остановках были повреждены скамейки. Было распилено и украдено 69 деревянных реек.

Ущерб, нанесенный вандалами, составляет 1157,17 евро.

Региональное отделение LVC обратилось в Государственную полицию с жалобой на ущерб, а также попросило расследовать случаи повреждения скамеек на остановках.

В Добельском крае также были повреждены остановки общественного транспорта.

Поврежденные остановки расположены на Лиепайском шоссе (A9), а также на региональных дорогах Елгава - Тукумс (P98) и Добеле - Яунберзе (P102).

LVC поясняет, что остановки общественного транспорта и другое дорожное оборудование, дорожные знаки, барьеры безопасности, светофоры, освещение ежегодно крадут или повреждают. Последствиями краж и вандализма являются как материальные потери, которые ежегодно составляют несколько сотен тысяч евро, так и другие неудобства, в результате чего безопасность участников дорожного движения часто оказывается под угрозой.

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