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Путин провел тренировку стратегических сил, отрабатывался "массированный ядерный удар"

BBC News Русская служба
Путин провел тренировку стратегических сил, отрабатывался "массированный ядерный удар"
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BBC
Военный самолет
Военный самолет Фото: BBC News

Россия провела тренировку по нанесению массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами. О том, что Москва уведомила США о проведении запланированных ежегодных учений своих ядерных сил, накануне заявили в министерстве обороны США. Учения проходят на фоне возросшего риска применения ядерного оружия и обвинений Москвы в адрес Украины в создании "грязной бомбы".

За ходом учений сил стратегического сдерживания в среду из ситуационного центра наблюдал российский президент Владимир Путин. Он провел тренировку наземных, морских и авиационных сил, которые отработали "задачи нанесения массированного ядерного удара" в ответ на ядерный удар противника.

"Все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин заслушал доклады министра обороны Сергей Шойгу и начальника российского генштаба Валерия Герасимова.

По полигону Кура на Камчатке из Плесецка были произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", с поводной лодки из Баренцева моря - баллистической ракеты "Синева". Использовались два самолета дальней авиации Ту-95МС, они выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования, пишут "Коммерсант" и Интерфакс.

"Обычные ежегодные учения России"

Официальный представитель Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер во вторник напомнил журналистам, что Россия обязана в соответствии с договором о сокращении стратегических наступательных вооружений заранее уведомлять о запусках ракет, способных нести ядерное оружие.

"США были поставлены в известность, и, как мы подчеркивали ранее, это обычные ежегодные учения России", - сказал Райдер. По его словам, заблаговременное уведомление о начале учений снижает риск ошибки.

Учения российских сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет проходят под кодовым названием "Гром".

Предыдущие учения прошли 19 февраля 2022 года - за пять дней до российского вторжения в Украину. До того два года эти учения не проводились.

Россия потерпела несколько чувствительных поражений в Украине. Путин ранее выступал с завуалированными угрозами применения ядерного оружия, в том числе объявляя о частичной мобилизации в стране 21 сентября.

"При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - говорил Путин.

В начале октября Россия аннексировала четыре частично оккупированных региона Украины.

В последний несколько дней Шойгу провел серию телефонных разговоров с главами военных ведомств США, Великобритании и Франции, заявляя об угрозе использования "грязной бомбы" (снаряда с радиоактивными элементами) властями Украины. Западный страны называют эти обвинения ложными, как и Киев.

В среду о "грязной бомбе" сказал и Путин. Посмотрев из ситуационного центра на учения стратегических сил сдерживания, он отправился на встречу с главами делегаций органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Там он заявил, что западные страны "накачивают вооружением" Украину и игнорируют заявления Киева, который якобы выражает желание "заполучить ядерное оружие". "Известно и о планах использовать для провокаций и так называемую грязную бомбу", - добавил Путин.

Корреспондент Би-би-си Павел Аксенов:

"Учения стратегических ядерных сил под названием "Гром", о которых Россия уведомила США 26 октября, можно было бы назвать рутинным мероприятием по проверке боеготовности, если бы не война в Украине.

Такие маневры проводились более-менее регулярно - обычно осенью. "Более-менее" - потому что перед началом войны, например, их не проводили два года.

Пауза должна была продлиться всего один 2020 год, но накануне войны в октябре 2021 года Россия перенесла их на следующий год, не объяснив официально причин. В результате прошлогодний "Гром" провели в феврале, накануне вторжения. Теперь это будет уже второй "Гром" за год.

Как отмечали военные эксперты, в феврале учения были менее масштабными, чем обычно. Тогда пуски межконтинентальных ракет произошли из Баренцева моря на полигон "Кура" на Камчатке.

В 2019 году по полигону "Кура" была выпущена МБР "Ярс" с космодрома "Плесецк", а подлодки Северного и Тихоокеанского флотов обменялись пусками ракет Р-29Р по полигонам "Кура" и "Чижа". В нынешних учениях задача также будет скромнее, чем в 2019 году - сообщается о планах пуска баллистических ракет с космодрома Плесецк и с подводной лодки из акватории Кольского полуострова на тот же самый полигон "Кура".

Однако эти учения происходят в момент, когда во всем мире активно обсуждается реальность ядерного взрыва в Европе. Простого напоминания Владимиром Путиным о наличии в России ядерного оружия хватило, чтобы мир опять стал бояться атомной бомбы.

И на таком фоне ядерные учения, пусть даже рутинные, пусть даже с сокращенной программой пусков все равно только подогреют этот страх".

Плашка
Плашка Фото: BBC
BBC
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