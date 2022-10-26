Путин провел тренировку стратегических сил, отрабатывался "массированный ядерный удар"

В среду о "грязной бомбе" сказал и Путин. Посмотрев из ситуационного центра на учения стратегических сил сдерживания, он отправился на встречу с главами делегаций органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Там он заявил, что западные страны "накачивают вооружением" Украину и игнорируют заявления Киева, который якобы выражает желание "заполучить ядерное оружие". "Известно и о планах использовать для провокаций и так называемую грязную бомбу", - добавил Путин.

Корреспондент Би-би-си Павел Аксенов:

"Учения стратегических ядерных сил под названием "Гром", о которых Россия уведомила США 26 октября, можно было бы назвать рутинным мероприятием по проверке боеготовности, если бы не война в Украине.

Такие маневры проводились более-менее регулярно - обычно осенью. "Более-менее" - потому что перед началом войны, например, их не проводили два года.

Пауза должна была продлиться всего один 2020 год, но накануне войны в октябре 2021 года Россия перенесла их на следующий год, не объяснив официально причин. В результате прошлогодний "Гром" провели в феврале, накануне вторжения. Теперь это будет уже второй "Гром" за год.

Как отмечали военные эксперты, в феврале учения были менее масштабными, чем обычно. Тогда пуски межконтинентальных ракет произошли из Баренцева моря на полигон "Кура" на Камчатке.