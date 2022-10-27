Читатель портала Limon.ee заметил на дороге Таллинна автомобиль с необычным номером, и не смог пройти мимо, не запечатлев его на камеру.
"Как вообще такие выдают?" Жителя Эстонии удивила машина с необычными номерами
В редакцию Limon.ee анонимный пользователь прислал фотографию с нетривиальным автомобильным знаком MOCKBA9, сопровождая послание вопросом: "Как вообще в Эстонской Республике выдают такие номера?"
Если проверить доступную информацию, то видно, что номерные знаки MOCKBA9 закреплены за Chrysler Crossfire 2004 года выпуска.
Журналист портала послал запрос в Департамент транспорта Эстонии, чтобы ответить на вопрос любопытного читателя.
На запрос ответил Эрки Варма, специалист отдела коммуникаций и маркетинга Департамента транспорта Эстонии:
"Вы можете заказать индивидуальный номерной знак в Департаменте транспорта Эстонии за 1350 евро.
Максимальное количество букв и цифр, допустимое на регистрационном знаке специального заказа, составляет 9, при этом хотя бы один из символов должен быть цифрой и следовать за буквой (буквами). Расположение комбинации букв и цифр должно быть не чередующимся, а последовательным. Регистрационный номер на индивидуальных и заказных регистрационных знаках не должен вводить в заблуждение или противоречить принятым принципам морали".
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