"Как вообще такие выдают?" Жителя Эстонии удивила машина с необычными номерами

Максимальное количество букв и цифр, допустимое на регистрационном знаке специального заказа, составляет 9, при этом хотя бы один из символов должен быть цифрой и следовать за буквой (буквами). Расположение комбинации букв и цифр должно быть не чередующимся, а последовательным. Регистрационный номер на индивидуальных и заказных регистрационных знаках не должен вводить в заблуждение или противоречить принятым принципам морали".