Пенсионерка в Краславском крае уже 30 лет живет без электричества

Пенсионерка Вероника, которую мучают проблемы со здоровьем, живет в частном доме недалеко от Краславы. Несмотря на то, что она провела жизнь в тяжелой работе, ухаживая за скотом на ферме, ее старость сопровождается бедностью и темнотой - уже 30 лет она живет без электричества.

Вероника даже не мечтает об интернете, она очень ждет подключения электричества, чтобы старость была хоть немного достойной.

Мобильный телефон она заряжает у соседей, к которым, опираясь на трость, добраться не так просто. Если когда-нибудь произойдет что-то плохое, а телефон сядет, никто об этом не узнает, опасается Вероника.

"Плохо живем. У мужа был инсульт, нужно было вызвать "скорую". "Скорая" приехала, при помощи фонариков проверили мужа и увезли в больницу. Дома телефон зарядить не могу, нужно заряжать у соседей. Хорошо, что тогда был заряжен", - рассказывает женщина.