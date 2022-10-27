Уже 30 лет пенсионерка в Краславском крае живет без электричества. Она и ее родственники надеются, что с помощью самоуправления старость будет хоть немного достойной, сообщает передача Bez Tabu.
Пенсионерка в Краславском крае уже 30 лет живет без электричества
Пенсионерка Вероника, которую мучают проблемы со здоровьем, живет в частном доме недалеко от Краславы. Несмотря на то, что она провела жизнь в тяжелой работе, ухаживая за скотом на ферме, ее старость сопровождается бедностью и темнотой - уже 30 лет она живет без электричества.
Вероника даже не мечтает об интернете, она очень ждет подключения электричества, чтобы старость была хоть немного достойной.
Мобильный телефон она заряжает у соседей, к которым, опираясь на трость, добраться не так просто. Если когда-нибудь произойдет что-то плохое, а телефон сядет, никто об этом не узнает, опасается Вероника.
"Плохо живем. У мужа был инсульт, нужно было вызвать "скорую". "Скорая" приехала, при помощи фонариков проверили мужа и увезли в больницу. Дома телефон зарядить не могу, нужно заряжать у соседей. Хорошо, что тогда был заряжен", - рассказывает женщина.
Продукты питания Веронике привозит сын Артур, который живет в Краславе. У него нет автомобиля, но он пытается попасть к матери любыми способами и когда только может. Кроме того, Артур должен заботиться о своих жене и детях.
Когда-то давно электричество в доме было, но в далеком 1995 году договор о поставке электроэнергии был разорван из-за накопившегося долга в размере 500 латов, спилили и электрический столб.
"Электролиния, к которой исторически был подключен конкретный объект клиента, демонтирована, так как длительное время потребление электричества не происходило, соответственно, ее содержание не было обосновано экономически", - проинформировало предприятие Sadales tīkls.
Пенсионерка и ее близкие надеются, что самоуправление поможет софинансировать восстановление электричества.
Несмотря на то, что Вероника и ее сын утверждают, что многократно просили помощи самоуправления, власти Краславского края рассказали передаче, что ни одного официального заявления нет.
Самоуправление призывает обращаться с заявлением, чтобы на основании заявления можно было оценить, можно ли и каким образом можно помочь в восстановлении электроэнергии в доме.
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