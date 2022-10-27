Чт, 27.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Фото ⟩ Дизайнер назвала самый модный цвет сезона

Светлана Карабут Limon.ee
,
Дизайнер назвала самый модный цвет сезона
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock/Creative Lab

Это уже стало хорошей традицией - после Таллиннской недели моды дизайнер женской одежды Диана Денисова проводит "Стильную встречу", где подводит итоги прошедшего мероприятия и рассказывает о тенденциях на мировых подиумах, пишет Limon.ee.

В этом году "Стильная встреча" прошла в уютном итальянском ресторане La Pineta в среду, 25 октября. В этот вечер дизайнер Диана Денисова дала свою оценку показам прошедшей Недели моды и, конечно, поделилась советами со столичными модницами.

- Какие модные тенденции вскоре придут в нашу повседневную жизнь?

- Я всегда за цвет! Я очень рада, что появляются яркие цвета. Мне кажется, что вокруг нас сейчас, к сожалению, так много тьмы, что дизайнеры хотя бы в своих коллекциях пытаются внести яркие краски. И таллиннские, и мировые дизайнеры предлагают носить яркие цвета круглогодично.

Что касается общей тенденции развития силуэтов, из моды не уходит удобство. Сейчас мода становится более демократичной, каждый может найти для себя что-то интересное. Поэтому оверсайз останется с нами, но на вторых ролях. Сейчас появляется больше женственности, больше акцента на фигуру. Например, в пиджаках, даже если остаются такие широкие плечи, то талия выделяется все больше и больше.

Основная тенденция - это двухтысячные. Но мы не копируем свои образы, которые были двадцать лет назад, а лишь берем идеи оттуда и обязательно стилизуем их по-новому.

Фото: Shutterstock/JuliaDesigner

Вообще цветом этого сезона считают Very Peri - это такой немного странный цвет для меня. Это либо очень синий, который похож на сиреневый, либо сиреневый, который похож на синий. Именно он назван цветом года. Но все дизайнеры и все торговые марки сразу же предложили в своих коллекциях все сиреневые оттенки и говорят, что это самые модные цвета сезона. А я добавлю еще фуксию - и это будут самые модные цвета на нашу осень!

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх