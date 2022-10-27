Фото ⟩ Дизайнер назвала самый модный цвет сезона

Основная тенденция - это двухтысячные. Но мы не копируем свои образы, которые были двадцать лет назад, а лишь берем идеи оттуда и обязательно стилизуем их по-новому.

Вообще цветом этого сезона считают Very Peri - это такой немного странный цвет для меня. Это либо очень синий, который похож на сиреневый, либо сиреневый, который похож на синий. Именно он назван цветом года. Но все дизайнеры и все торговые марки сразу же предложили в своих коллекциях все сиреневые оттенки и говорят, что это самые модные цвета сезона. А я добавлю еще фуксию - и это будут самые модные цвета на нашу осень!