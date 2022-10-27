Это уже стало хорошей традицией - после Таллиннской недели моды дизайнер женской одежды Диана Денисова проводит "Стильную встречу", где подводит итоги прошедшего мероприятия и рассказывает о тенденциях на мировых подиумах, пишет Limon.ee.
Фото ⟩ Дизайнер назвала самый модный цвет сезона
В этом году "Стильная встреча" прошла в уютном итальянском ресторане La Pineta в среду, 25 октября. В этот вечер дизайнер Диана Денисова дала свою оценку показам прошедшей Недели моды и, конечно, поделилась советами со столичными модницами.
- Какие модные тенденции вскоре придут в нашу повседневную жизнь?
- Я всегда за цвет! Я очень рада, что появляются яркие цвета. Мне кажется, что вокруг нас сейчас, к сожалению, так много тьмы, что дизайнеры хотя бы в своих коллекциях пытаются внести яркие краски. И таллиннские, и мировые дизайнеры предлагают носить яркие цвета круглогодично.
Что касается общей тенденции развития силуэтов, из моды не уходит удобство. Сейчас мода становится более демократичной, каждый может найти для себя что-то интересное. Поэтому оверсайз останется с нами, но на вторых ролях. Сейчас появляется больше женственности, больше акцента на фигуру. Например, в пиджаках, даже если остаются такие широкие плечи, то талия выделяется все больше и больше.
Основная тенденция - это двухтысячные. Но мы не копируем свои образы, которые были двадцать лет назад, а лишь берем идеи оттуда и обязательно стилизуем их по-новому.
Вообще цветом этого сезона считают Very Peri - это такой немного странный цвет для меня. Это либо очень синий, который похож на сиреневый, либо сиреневый, который похож на синий. Именно он назван цветом года. Но все дизайнеры и все торговые марки сразу же предложили в своих коллекциях все сиреневые оттенки и говорят, что это самые модные цвета сезона. А я добавлю еще фуксию - и это будут самые модные цвета на нашу осень!
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