Председатель Европарламента назвала Латвию символом надежды, перемен и стойкости

По словам Метсолы, ЕС очень быстро ввел далеко идущие и болезненные санкции против России и Беларуси. ЕС - вместе с Украиной в ее борьбе, но нужно делать еще больше, подчеркнула председатель Европарламента.

Галерея: Последнее заседание 13-го Сейма

Россия должна быть привлечена к ответственности за военные преступления, необходимо ввести еще больше санкций и укрепить безопасность в приграничных районах Латвии, а Украине нужно еще больше помогать финансово и в военном отношении, сказала председатель Европарламента.

Напомним, глава Европарламента посещает Латвию по приглашению председателя Сейма Инары Мурниеце, чтобы отметить столетие латвийского парламента.

Визит Метсолы начался с выступления в Сейме и встречи с Мурниеце. Кроме того, у нее запланированы возложение цветов к памятнику Свободы, встреча с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и президентом Эгилом Левитсом, а также посещение строительной площадки Rail Baltica на Рижском вокзале.

В 14:30 глава Европарламента встретится в Рижском техническом университете со 100 молодыми латвийцами, чтобы обсудить влияние войны России в Украине на повседневную жизнь и будущее латвийской молодежи, вопросы безопасности, дезинформации, участия молодежи в общественных процессах, вопросы окружающей среды и международного сотрудничества. Молодые люди поделятся своими мыслями о приоритетах ЕС, обменяются идеями и зададут вопросы председателю Европарламента.

Вечером Метсола посетит посвященный столетию Сейма концерт в Латвийском национальном театре.