Опыт и лидерство Латвии будут важны при следующих шагах, которые ЕС должен будет предпринять для преодоления угроз демократическим ценностям, процветанию и миру, сказала председатель Европарламента Роберта Метсола, обращаясь к депутатам на последнем заседании 13-го Сейма.
Председатель Европарламента назвала Латвию символом надежды, перемен и стойкости
По ее словам, Латвия прекрасно понимает, с "чем мы имеем дело", и давние предупреждения Латвии о России были правильными. Бороться за мир нужно свободой, справедливостью и ответственностью, отметила политик.
Метсола подчеркнула, что Латвия является примером того, как граждане и политики могут объединиться, чтобы противостоять жестокой автократической власти.
Однако необходима более сильная солидарность ЕС, что особенно важно для преодоления общих энергетических и экономических кризисов. "Если мы не будем действовать сообща сейчас, быстро нарастающие негативные последствия скажутся на благополучии бизнеса, домохозяйств и граждан ЕС", - сказала председатель Европарламента.
Метсола отметила, что Латвия для нее является символом надежды, перемен и стойкости. Страна является доказательством того, что люди могут преодолевать трудности, сопротивляться и вырваться из оков истории, присоединившись к ЕС и строя общее будущее. Европейские ценности живут в жителях Латвии, сказала председатель Европарламента.
По словам Метсолы, политическое мужество необходимо, когда приходится противостоять несправедливой, незаконной и недопустимой российской агрессии на Украине. "Мы наблюдаем попытку Кремля переписать историю, восстановить железный занавес и систему сфер влияния, и это неприемлемо", - подчеркнула она.
По словам Метсолы, ЕС очень быстро ввел далеко идущие и болезненные санкции против России и Беларуси. ЕС - вместе с Украиной в ее борьбе, но нужно делать еще больше, подчеркнула председатель Европарламента.
Галерея: Последнее заседание 13-го Сейма
Россия должна быть привлечена к ответственности за военные преступления, необходимо ввести еще больше санкций и укрепить безопасность в приграничных районах Латвии, а Украине нужно еще больше помогать финансово и в военном отношении, сказала председатель Европарламента.
Напомним, глава Европарламента посещает Латвию по приглашению председателя Сейма Инары Мурниеце, чтобы отметить столетие латвийского парламента.
Визит Метсолы начался с выступления в Сейме и встречи с Мурниеце. Кроме того, у нее запланированы возложение цветов к памятнику Свободы, встреча с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и президентом Эгилом Левитсом, а также посещение строительной площадки Rail Baltica на Рижском вокзале.
В 14:30 глава Европарламента встретится в Рижском техническом университете со 100 молодыми латвийцами, чтобы обсудить влияние войны России в Украине на повседневную жизнь и будущее латвийской молодежи, вопросы безопасности, дезинформации, участия молодежи в общественных процессах, вопросы окружающей среды и международного сотрудничества. Молодые люди поделятся своими мыслями о приоритетах ЕС, обменяются идеями и зададут вопросы председателю Европарламента.
Вечером Метсола посетит посвященный столетию Сейма концерт в Латвийском национальном театре.
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