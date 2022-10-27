Линда Мурниеце рассказала о жизни за городом

"Как у меня дела? Хорошо. Мою полы, меняю постельное белье, думаю, как порадовать гостей. Кажется, получается. Забочусь о календаре домика, считаю и плачу налоги, делаю рекламные изображения, подписываю контракты с туристическими организациями, планирую новые услуги.

Звучит почти как гостиница в прошлом, однако пока что (пока еще) есть один маленький, но милый домик, требующий работы, внимания и, конечно же, любви", - рассказала Мурниеце.

В начале августа Мурниеце сообщила, что закрывает отель Hotel Roma в Старой Риге.

"Не хватает ли мне Риги? Мой "хвостик" Roma не дает мне забыть о ней", - призналась предпринимательница. Раз в неделю она ездит в Ригу проверить помещения, пока их не продадут. "Говорю друзьям - ни за что! А они, зная меня, отвечают: "Ну ведь хочется, да?" - поделилась своими размышлениями экс-политик.

Apollo.lv ранее сообщал, что Мурниеце поменяла семиэтажную гостиницу в Старой Риге на "домик с сердцем". Она не говорила о долгосрочных планах, но ранее высказалась: "Кто знает, может быть, правы те, кто сказал, что я не ограничусь одним домом и буду вести большое хозяйство".